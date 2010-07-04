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Своеобразный подход к разгону
Приветствую форумчане!
Вот решил выставить на всеобщее обозрение то, что иногда делаю.
Я давно увлекаюсь рынком, есть большой опыт во многих направлениях работы с общей темой "FOREX".
Что я собираюсь делать:
- стартовый депозит от 10$ до $50 (в зависимости от того по какой причине решил входить в рынок, другими словами старт зависит от силы сигнала)
- цель: 10 прибыльных сделок подряд
- вход в рынок с целью минимум 100 пунктов
- объем: баланса должно хватить на 100 пунктов просадки
Идея в том, что 10 раз удвоится. Но как показала моя практика далеко не каждая сделка удваивает баланс так как использую безубыток.
Принцип входов и торговли в общем:
- Из индикаторов использую только макд и то ставлю его на секунду, когда вижу на графике дивер и его ставлю, чтобы подтвердить свое виденье.
- В основном графический анализ. Работа по уровням, каналам, классические фигуры, собственные паттерны, свечные модели и т.д.
- Сделка открывается только после комплексного анализа. То есть я смотрю календарь на неделю, затем провожу графический анализ. Если все смотрит в одну сторону - открываю сделку.
- Стопов нет. То есть 100 пип просадки - слив.
Ход, цель работы:
- Временных рамок, целей разогнаться за такой-то период и т.д. - нет. Могут быть моменты, когда временной промежуток между сделками может быть и неделя и две.
- Если цена пошла в мою сторону, то при первой же возможности ставлю б\у (как только вижу адекватный стоп)
- Если прошло 5 удачных сделок, произвожу снятие в размере стартовый депозит Х 5.
- Как только будет открыта первая сделка, вместе с описанием будет опубликован номер счета и инвест пароль.
Рабочие пары, таймы:
- Таймы анализирую от часа
- Пары смотрю основные и не все: EUR\USD; GBP\USD; USD\JPY; USD\CAD; AUD\USD; EUR\JPY
P.S. Однажды такой марафон у меня удался (с 10 или 11-й попытки) из 10$ я вывел 6к$ и 1к оставил на разгон, ну и разумеется в эйфории быстренько слился. Пробую повторить.