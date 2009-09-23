Bitfinex начнет торговлю токенами IOTA

Криптовалютная биржа Bitfinex с 13 июня запускает торговлю токенами IOTA в парах IOT/USD и IOT/BTC. IOTA - проект обменной сети для Интернета вещей, основанной на уникальном методе консенсуса Tangle, обходящемся без майнеров и комиссий за транзакции - они взаимно подтверждаются узлами сети. Проект был основан в конце 2015 года, а бета-версия клиента появилась летом 2016 года. Всего в обращение запущено огромное количество (в сравнении с большинством криптовалют) токенов - почти 2.8 квадриллиона. Это объясняется тем, что создатели проекта рассчитывают на объединения в сеть огромного количества устройств, которое может достичь десятков миллиардов.
IOTA уникальна тем что не делает разделения на пользователей и валидаторов транзакций - каждый узел как отправляет так и подтверждает транзакции, которые, в отличие от классических криптовалют, не упаковываются в блоки. Фактически, пропускная способность сети (количество возможных транзакций в секунду), зависит от количества узлов и их активности. Чем больше активных узлов - тем больше транзакций сможет обработать сеть. Разумеется, многие будущие проблемы IOTA еще трудно предсказать, они будут всплывать по мере развития сети.
Почти два года создатели проекта не выводили свой токен на биржи, но теперь готовы сделать его доступным для общественности, так как разработки идут успешно и заключены важные партнерские соглашения, в том числе IOTA тестируется для проведения голосований в Великобритании.
В сообщении в блоге IOTA говорится, что в один день, 13 июня, токен IOT станет доступен для торговли на нескольких биржах. Bitfinex объявила об этом одной из первых, так как следит за проектом с начала его существования и видит в нем серьезного конкурента даже для самых крупных и известных на сегодня криптовалют.
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