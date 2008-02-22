Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,607 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Увеличение минимальной суммы отчёта о выплатах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Любые вопросы и предложения по форуму. Что пока еще отсутствует на форуме MMGP? Что еще нуждается в доработке? Что можно улучшить? Ваше мнение очень важно для нас. Любая конструктивная критика приветствуется.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Мегаопросник

Минимальная сумма для поста

1$ 0% 0
5$ 0% 0
10$ 100% 1
25$ 0% 0
50$ 0% 0
100$ 0% 0
  Голосов 1

Нужно ли увеличить сумму?

Да 100% 1
Нет 0% 0
  Голосов 1

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:33
#1
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 849
Благодарностей: 191
УГ: 1184
КП: 0.077
Увеличение минимальной суммы отчёта о выплатах
Открыв любую тему в хайп-разделе можно увидеть множество постов о выплатах в несколько центов. И даже если у проекта наметились проблемы или же у кого-то возник какой-нибудь интересный вопрос - всё это тонет в тоннах постов о центовых выплатах. Доходит даже до того что админы хайпов раздают деньги сами_знаете_кому чтобы они поднимали тему центовыми постами, создавали видимость активности вкладчиков, а сообщения о неплатежах были бы незаметны.
Предлагаю голосование о необходимости увеличения минимальной суммы для постов о выплатах. Например, я голосую за вариант 10$. Таким образом, все смогут отчитываться о депозитах и о возврате депозита, но в то же время бессмысленные посты "получено 10 центов" исчезнут.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Последний раз редактировалось WOH; Сегодня в 11:39.
WOH вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
О выплатах Avangardman Проекты от Avangardman'а 33 06.06.2011 17:39
Увеличение минимальной суммы вклада для ТС predator Вопросы и предложения 89 25.05.2010 01:58
К делу — О выплатах. Иннокентий Безвариантов Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 22.02.2008 16:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар OPLOTT
В Брюсселе идёт суд по "алмазному ограблению века"
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Sell-beer - sell-beer.com - онлайн игра
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tr@der
Что такое кривая доходности и как она влияет на управление капиталом
От Tr@der в разделе «Психология трейдинга»
Аватар dyus174
Криптовалюта и Биржа. Курс криптовалют.
От dyus174 в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватар clipman77
Google планирует ввести единый стандарт быстрой зарядки по USB Type-C
От clipman77 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Resnitsi
Облачная платформа Docspad заинтересовала корпорацию Yahoo!
От Resnitsi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,607
Тем
472,853
Сообщений
11,707,091

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube