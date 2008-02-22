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Увеличение минимальной суммы отчёта о выплатах
Открыв любую тему в хайп-разделе можно увидеть множество постов о выплатах в несколько центов. И даже если у проекта наметились проблемы или же у кого-то возник какой-нибудь интересный вопрос - всё это тонет в тоннах постов о центовых выплатах. Доходит даже до того что админы хайпов раздают деньги сами_знаете_кому чтобы они поднимали тему центовыми постами, создавали видимость активности вкладчиков, а сообщения о неплатежах были бы незаметны.
Предлагаю голосование о необходимости увеличения минимальной суммы для постов о выплатах. Например, я голосую за вариант 10$. Таким образом, все смогут отчитываться о депозитах и о возврате депозита, но в то же время бессмысленные посты "получено 10 центов" исчезнут.
Последний раз редактировалось WOH; Сегодня в 11:39.