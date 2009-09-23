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Сбербанк и «Северсталь» провели аккредитивную сделку на блокчейне

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Сбербанк и «Северсталь» провели аккредитивную сделку на блокчейне


Сбербанк и ПАО «Северсталь» объявили об успешном проведении международной аккредитивной сделки с использованием технологии блокчейна. Сбербанк разработал прототип блокчейна, в рамах которого стороны протестировали международный аккредитив по контракту на поставку стали с белорусским контрагентом ПАО «Северосталь». Сбербанк был подтверждающим банком, эмитентом - его дочка ОАО «БПС-Сбербанк».
Благодаря применению блокчейна, участники сделки самостоятельно совершали действия в системе, а не только ограничивались просмотром действий других сторон. Технология позволила существенно сократить время реализации сделки и повысить ее прозрачность. Четверо участников наблюдали весь процесс - от момента подачи заявления на аккредитив до предоставления пакета документов по аккредитиву и отслеживания хода проверки документов.
По словам старшего вице-президента Сбербанка, руководителя Sberbank CIB Игоря Буланцева, опыт, полученный в процессе разработки прототипа и реализации международной аккредитивной сделки, будет использоваться для улучшения обслуживания клиентов и учитываться при модернизации экосистемы банка.
Заместитель генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» Алексей Куличенко считает, что использование блокчейна в финансовой сфере существенно упрощает документооборот, повышает прозрачность процессов, а также сокращает временные и финансовые затраты.

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