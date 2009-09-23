Представитель Ethereum Foundation: блокчейн выведет Россию на новый уровень



Применение технологии блокчейна может привлечь в Россию инвесторов, способствовать экономическому прорыву и борьбе с терроризмом, заявил на ПМЭФ член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов.

«Перевод финансово-хозяйственных транзакции на блокчейн существенно повысит прозрачность – распределение бюджета будет помечаться определенным электронным маркером. Таким образом можно проследить всю финансовую цепочку – кем и как были использованы деньги, вплоть до выплаты зарплаты сотруднику, который, например, работал на проекте строительства моста, финансирование которого велось с использованием бюджетных средств», – сообщил Мартынов.

Он уверен, что прозрачность бизнеса – будь то контроль за миграцией, система выборов или простейшая транзакция вроде оплаты покупки в интернете – не просто повысится, она станет стопроцентной.

«Любые материальные и нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность, документы об оплате сотовой связи, торговой сделки, госконтракт или выборный бюллетень, зафиксированные в блокчейне, будут защищены от мошенничества, – убеждён Мартынов. – Прозрачность информации в блокчейне также предоставит спецслужбам больше возможности для противодействия терроризму».

Мартынов выразил мнение, что внедрение этой передовой технологии в госуправление даст возможность "высвободить огромные ресурсы”, поскольку централизованная инфраструктура слишком затратна и требует значительных ресурсов для ее поддержки.

«Если часть нагрузки распределить на свободные компьютерные мощности миллионов пользователей сети, освободившиеся бюджетные и человеческие ресурсы можно будет использовать гораздо эффективнее», – подчеркнул он.

Мартынов считает, что создание центров экспертизы по блокчейна и легализацию ICO привлечёт поток инвестиций в Россию, что намного эффективней госфинансирования развития инновационной экономики.

«Другой важный фактор – финансовая независимость. Сейчас мы зависим от SWIFT и глобальных платежных структур. Имея свою цифровую валюту и новую глобальную систему взаиморасчетов, аналогично китайской, эта зависимость будем минимальной», – считает представитель Ethereum Foundation.

Мартынов убеждён, что потенциал блокчейна сопоставим с интернет-технологиями, которые начали появляться 25 лет назад и были «застолблены» США, что вывело их экономику на уровень, который большинству стран придется «догонять и догонять».

Сейчас у России ещё есть время стать первыми, нецелесообразно было бы не воспользоваться этим преимуществом, считает он.

Мартынов присутствовал на закрытой встрече Виталика Бутерина с Владимиром Путиным. По его словам, президент положительно оценил возможности, которые представляет платформа Ethereum для развития цифровой экономики в России.

«Эта встреча внушает массу оптимизма и говорит о том, что российское правительство действительно мыслит прогрессивно», – сообщил он.

Ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин встретился с Виталиком Бутериным, основателем проекта Ethereum – запущенной в 2015 году платформы умных контрактов, на базе которой уже работают 210 стартапов. Рыночная капитализация эфира уже составляет около $22 млрд., занимая второе место после биткоина.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Бутерин рассказал о возможностях использования разработанных им технологий в России, президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнёрами.

Короткая встреча состоялась по завершении дискуссии главы государства с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций.



Источник Применение технологии блокчейна может привлечь в Россию инвесторов, способствовать экономическому прорыву и борьбе с терроризмом, заявил на ПМЭФ член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов.«Перевод финансово-хозяйственных транзакции на блокчейн существенно повысит прозрачность – распределение бюджета будет помечаться определенным электронным маркером. Таким образом можно проследить всю финансовую цепочку – кем и как были использованы деньги, вплоть до выплаты зарплаты сотруднику, который, например, работал на проекте строительства моста, финансирование которого велось с использованием бюджетных средств», – сообщил Мартынов.Он уверен, что прозрачность бизнеса – будь то контроль за миграцией, система выборов или простейшая транзакция вроде оплаты покупки в интернете – не просто повысится, она станет стопроцентной.«Любые материальные и нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность, документы об оплате сотовой связи, торговой сделки, госконтракт или выборный бюллетень, зафиксированные в блокчейне, будут защищены от мошенничества, – убеждён Мартынов. – Прозрачность информации в блокчейне также предоставит спецслужбам больше возможности для противодействия терроризму».Мартынов выразил мнение, что внедрение этой передовой технологии в госуправление даст возможность "высвободить огромные ресурсы”, поскольку централизованная инфраструктура слишком затратна и требует значительных ресурсов для ее поддержки.«Если часть нагрузки распределить на свободные компьютерные мощности миллионов пользователей сети, освободившиеся бюджетные и человеческие ресурсы можно будет использовать гораздо эффективнее», – подчеркнул он.Мартынов считает, что создание центров экспертизы по блокчейна и легализацию ICO привлечёт поток инвестиций в Россию, что намного эффективней госфинансирования развития инновационной экономики.«Другой важный фактор – финансовая независимость. Сейчас мы зависим от SWIFT и глобальных платежных структур. Имея свою цифровую валюту и новую глобальную систему взаиморасчетов, аналогично китайской, эта зависимость будем минимальной», – считает представитель Ethereum Foundation.Мартынов убеждён, что потенциал блокчейна сопоставим с интернет-технологиями, которые начали появляться 25 лет назад и были «застолблены» США, что вывело их экономику на уровень, который большинству стран придется «догонять и догонять».Сейчас у России ещё есть время стать первыми, нецелесообразно было бы не воспользоваться этим преимуществом, считает он.Мартынов присутствовал на закрытой встрече Виталика Бутерина с Владимиром Путиным. По его словам, президент положительно оценил возможности, которые представляет платформа Ethereum для развития цифровой экономики в России.«Эта встреча внушает массу оптимизма и говорит о том, что российское правительство действительно мыслит прогрессивно», – сообщил он.Ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин встретился с Виталиком Бутериным, основателем проекта Ethereum – запущенной в 2015 году платформы умных контрактов, на базе которой уже работают 210 стартапов. Рыночная капитализация эфира уже составляет около $22 млрд., занимая второе место после биткоина.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Бутерин рассказал о возможностях использования разработанных им технологий в России, президент поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнёрами.Короткая встреча состоялась по завершении дискуссии главы государства с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций.

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