ЕС выделяет 5 млн евро на разработки по контролю над блокчейном

В связи с участившимися случаями кибератак, группа правительственных учреждений, правоохранительных групп и академических исследователей Евросоюза разработали TITANIUM – инструмент для надзора за криптовалютным пространством, использование которого не нарушит права конфиденциальности пользователей.
При финансовой поддержке Европейского Союза, которая составит 5 млн евро, в течение следующих трех лет будет реализована инициатива «Инструменты для расследования транзакций на подпольных рынках», в создании которой приняли участие Интерпол, министерства внутренних дел Испании и Австрии, Национальное бюро расследований Финляндии и Университетский колледж Лондона.
«В рамках инициативы будут проанализированы юридические и этические требования и определены принципы хранения и обработки данных, информация и случаи, связанные с уголовными расследованиями. При этом, права граждан на конфиденциальность нарушены не будут», – сообщил Росс Кинг (Ross King), старший научный сотрудник Австрийского института технологии, одного из участников проекта.
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