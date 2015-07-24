Samsung увиличит производство смартфонов в Индии до 10 млн ед. в месяц

Samsung рассматривает новые инвестиции в размере $ 620 млн в Индии, где компания планирует увеличить производство смартфонов.
Согласно докладу Business Korea, Samsung Electronics планирует вложить в Индию 40 млрд рупий (около 620 млн долларов США), чтобы удвоить производство смартфонов. В правительственных и отраслевых источниках выяснилось, что индийское подразделение Samsung Electronics планирует расширить свою производственную линию на 120 000 квадратных метров в северной части страны до 240,00 квадратных метров.
Сообщается, что компания купила землю рядом с существующим предприятием, и как только расширение будет завершено, этот новый завод позволит Samsung производить 10 млн смартфонов в течение месяца, на сегодняшний момент этот завод производит 5 млн единиц.
Расширение Samsung в новых регионах в значительной степени подпитывается доступностью устройств на развивающихся рынках, таких как Индия, где компания фокусирует большую часть своего портфеля среднего и низкого диапазона. Samsung планирует крупные инвестиции в Индию, надеясь поднять производство, чтобы не отставать от спроса и сохранить свою частку.
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По материалам https://www.xda-developers.com/samsu...duction-india/