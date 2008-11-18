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Российские авиакомпании за год потеряли 10 миллиардов рублей

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Российские авиакомпании за год потеряли 10 миллиардов рублей


Российские авиакомпании за 2016 год понесли убытки на 10 миллиардов рублей, несмотря на попытки государства поддержать отрасль. Как выяснил «Коммерсантъ», наибольшие потери пришлись на внутренние перевозки.

Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун рассказал изданию, что основные затраты по-прежнему приходятся на лизинг самолетов, за год он подорожал на 19,4 процента, почти до 300 миллиардов рублей. Стоимость аэропортового обслуживания увеличилась более чем на 20 миллиардов, а аэронавигационные услуги выросли в цене на два миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что за январь-апрель текущего года объем пассажирских авиаперевозок в России увеличился почти на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2016-го, до 27,1 миллиона человек.

В группе S7 выразили уверенность, что основным фактором роста объема пассажирских перевозок остается снижение тарифов из-за переизбытка технических мощностей — за год в страну завезли около 100 дополнительных самолетов, и авиакомпании вынуждены снижать цены на билеты по сравнению с 2016 годом. В «Аэрофлоте» изданию уточнили, что цены на перелеты на внутренних линиях в экономклассе расти не будут, демонстрируя падение уже пятый год подряд.

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