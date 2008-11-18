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Девять человек получили от Приватбанка Коломойского $1 млрд перед национализацией

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Девять человек получили от Приватбанка Коломойского $1 млрд перед национализацией
В период 2015-2016 годов Приватбанк выдал более 1 млрд долларов 28-ми харьковским компаниям, которые в момент выдачи наличности контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским.

По информации журналиста Грэхема Стэка на сайте OCCRP, по меньшей мере на 185 млн долларов из этой суммы не было залогов.

Примечательно, что практически все из компании были зарегистрированы в 2015 году и почти у всех уставный капитал равнялся тысяче гривен. Несмотря на это, им удалось получить почти 28 млрд кредитов в Приватбанке.

По информации журналиста, деньги ушли компаниям Виктора Шкинделя (бывший глава "Днеправиа") - 154,1 млн долларов, Вячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - 136,8 млн долларов, Ивана Маковийчука (директор туристической компании "Скорзонера-Закарпатье") - 154,4 млн долларов, Сергея Казарова (бывший глава "Цюрупинского Агропостача") - 155,6 млн долларов, Владимира Головко (глава "Запорожнефтепродукта") - 141,2 млн долларов, Игоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбини") - 148,8 млн долларов, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафты") - 115,3 млн долларов.

Еще два человека - Анатолий Деркач и Виталий Немов были, как предполагает журналист, подставными лицами. Один из них работал на заправке, другой - таксистом, они получили 50,6 млн долларов.

Все компании, получившие миллиард долларов, были ликвидированы в начале 2017 года.



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Метки
национализация, приват банк
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