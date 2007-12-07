Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,601 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Конкурс FreshForex: 30$ за прогноз дня

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:51
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,783
Благодарностей: 6,279
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Конкурс FreshForex: 30$ за прогноз дня


С 5 по 9 июня у Вас есть шанс попробовать себя в качестве аналитика Форекс и получить $30 на свой торговый счет

В рамках акции «Прогноз дня» опубликуйте свой прогноз по озвученному на вебинаре конкурсному торговому инструменту в онлайн чате вебинара. Прогноз обязательно должен содержать номер торгового счета участника. Пример: Счет №123456, EURUSD 1.2345

Прогнозы принимаются ежедневно, с начала вебинара и до его окончания. С расписанием вебинаров можно ознакомится на сайте.

Победитель будет определяться исходя из максимально близкого значения указанного участником прогноза цены и фактической цены закрытия (Bid) в 23:59:59 по московскому времени. Результаты конкурса будут оглашаться ежедневно на вебинарах.

Подробнее >>
__________________
На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты


Комиссия на вывод 0 % >>
Ребейт с трехуровневой партнеркой
Уже 5 лет ПАММ счету. Хорошая доходность
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конкурс на самый точный прогноз курса GBP/USD на 18:00 мск 7.04 Alex Smirnoff Конкурсы для фрилансеров 25 10.04.2014 13:25
Приз до 1500 рублей! Конкурс на самый точный прогноз курса EUR/JPY Alex Smirnoff Конкурсы для фрилансеров 21 07.04.2014 09:59
Конкурс *Спорт-Прогноз* #3 (призовой фонд 20 wmz) Сержиньё Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан 31 11.01.2010 15:05
Конкурс *Спорт-Прогноз* #2 (призовой фонд 300 руб) Сержиньё Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан 21 03.01.2010 19:40
Конкурс *Спорт-Прогноз* #1 (призовой фонд 100 руб) Сержиньё Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан 19 30.12.2009 02:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
MasterCard создает платежное приложение на основе блокчейна
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Save83
ЦБ: Энергобанк мог «сознательно манипулировать» валютой
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт slinefx: 6385 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ПАММ-счет MAGIC-Conservative (Alpari)
От InovationGroup в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар jurgan
За 2 месяца работы новые работники НБУ получили 2 миллиона гривен
От jurgan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар soft
Инструментарий WebMoney кредитора
От soft в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
.     
Пользователей
412,601
Тем
472,839
Сообщений
11,706,688

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube