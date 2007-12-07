Конкурс FreshForex: 30$ за прогноз дня

С 5 по 9 июня
у Вас есть шанс попробовать себя в качестве аналитика Форекс и получить $30 на свой торговый счет
В рамках акции «Прогноз дня
» опубликуйте свой прогноз по озвученному на вебинаре конкурсному торговому инструменту в онлайн чате вебинара. Прогноз обязательно должен содержать номер торгового счета участника. Пример: Счет №123456, EURUSD 1.2345
Прогнозы принимаются ежедневно, с начала вебинара и до его окончания. С расписанием вебинаров можно ознакомится на сайте
.
Победитель будет определяться исходя из максимально близкого значения указанного участником прогноза цены и фактической цены закрытия (Bid) в 23:59:59 по московскому времени. Результаты конкурса будут оглашаться ежедневно на вебинарах.
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