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ЕК и Италия дали зеленый свет в спасении самого старого банка в мире

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ЕК и Италия дали зеленый свет в спасении самого старого банка в мире
Европейская Комиссия (ЕК) и правительство Италии достигли предварительного соглашения о государственной финансовой помощи для банка Monte dei Paschi di Sie (MPS), которая включает в себя значительные сокращения расходов, потери для некоторых инвесторов и сокращение оплаты для топ-менеджеров банка.




Большая часть реформы, начатой после финансового кризиса 2008 года, была направлена на то, чтобы не допустить, чтобы банки становились такими крупными и настолько рискованными, что могли удерживать в заложниках глобальную экономику. Политики не хотели, чтобы налогоплательщики были на крючке для ошибок банков.

Согласно новым правилам, национальные правительства не должны вносить новые деньги налогоплательщиков в банк, если он считается неплатежеспособным. Когда банк сталкивается с финансовыми проблемами, акционеры и владельцы облигаций, которые, как полагают, являются рисковыми инвесторами, осведомленными о рисках, должны взять на себя удар и нести убытки.

Комиссия заявила, что она в принципе согласилась с планом реструктуризации банка, что даст возможность государству выкупить банк в соответствии с правилами по борьбе с банковским кризисам в ЕС.

«Это позволит Италии вводить капитал в MPS в качестве меры предосторожности в соответствии с правилами ЕС, ограничивая нагрузку на итальянских налогоплательщиков», - говорится в заявлении комиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

По ее словам, будет проведена глубокая реструктуризация, которая обеспечит жизнеспособность банка, в том числе путем избавления баланса банка от "плохих" кредитов.


Согласие с Европейской комиссией использует исключение в действующих правилах ЕС, позволяющих государствам (которые являются членами ЕС) укреплять капитал в банке при условии, что они являются платежеспособными, а акционеры и младшие держатели облигаций несут часть убытков.

Правительство может в конечном итоге вложить около 6,6 млрд € в банк, взяв долю около 70 процентов.

Соглашение с Брюсселем обусловлено тем, что ЕЦБ подтверждает, что кредитор отвечает требованиям к капиталу и продает около 26 млрд € в виде погашенных долгов частным инвесторам.

Monte dei Paschi di Sie заявил, что он проведет переговоры до 28 июня с внутренним фондом и группой инвесторов, чтобы перевести долги с баланса и продать их переупакованными как ценные бумаги.

Источники, близкие к делу, заявили, что цена, за которую Monte dei Paschi продает эти "плохие" долги, будет ключом к спасению.

Подробная информация о плане реструктуризации MPS не была обнародована, но ожидается, что он будет включать тысячи увольнений сотрудников и закрытие несколько сотен филиалов, поскольку банк должен обеспечить прибыльность в долгосрочной перспективе.

В течение многих лет Monte dei Paschi di Sie подавался скандалам, управленческим потрясениям, высоким потерям и находится на переднем крае медленного банковского кризиса в Италии.


Monte dei Paschi di Sie основанный в 1472 году и все еще базируется в средневековом крепостном здании, банк веками был сонным региональным кредитором. Местный фонд, который принадлежал банку, выделил свою прибыль Сиене и окружающему региону, субсидируя такие разнообразные вещи, как местная профессиональная футбольная команда и знаменитая скала Сионии.

Проблемы банка начались в 2008 году, когда он приобрел Antonveneta, небольшого регионального игрока. Цена в 9 миллиардов евро, все наличными, считалась тревожно высокой.

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Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 09:49.
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