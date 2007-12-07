VTB Trade уличен в мошенничестве

По последним данным стало известно, что брокер VTB Trade
подделал лицензию для предоставления услуг заинтересованным лицам, прикрывшись за названием широко известного российского банка (ВТБ
). В качестве доказательства регистрации компания использовала якобы полученную лицензию от финансового регулятора Республики Маврикий - FSC
.
Компания VTB Trade, позиционирующая себя в роли международного брокера, была поймана на подделке документов
, которые по ее мнению разрешали предоставление форекс услуг. Компания объявила о наличие лицензии
регулятора Маврикия FSC, обозначив, что ее штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. Тем не менее, в недавнем релизе финансовый регулятор заявил (ссылка на официальный документ
), что никогда не выдавал никаких документов торговой марке VTB Trade, а значит, права предоставлять услуги у брокера нет
.
Сама же компания утверждает, что находится под управлением InvestVTB Trade Ltd. (Великобритания) и является клиентоориентированным брокером, предоставляя услуги высокого уровня. В то же время сайт лже-брокера имеет всего две языковые версии – английскую и русскую, что вполне явно дает понять, на каких клиентов ориентирована компания.
Комиссия финансового надзора Маврикия просит потенциальных клиентов компании быть бдительными и не попадаться на привлекательные условия псевдо-брокера, напоминая, что никакого отношения к ней не имеет и, стало быть, не сможет оказать помощь клиентам в случае непредвиденных обстоятельств.
Источник: ru.forexnews.pro
ПС:
На нашем форуме компания не представлена, но стоит меть ввиду, что даже заявление о регуляции проверять стоит, тем более у брокеров, которые пытаются себя споцизионировать как имеющие связь с каким-либо крупным банком. Пусть и не напрямую, как в этом случае.