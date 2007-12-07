Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,598 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

VTB Trade уличен в мошенничестве

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:06
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,781
Благодарностей: 6,279
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
VTB Trade уличен в мошенничестве


По последним данным стало известно, что брокер VTB Trade подделал лицензию для предоставления услуг заинтересованным лицам, прикрывшись за названием широко известного российского банка (ВТБ). В качестве доказательства регистрации компания использовала якобы полученную лицензию от финансового регулятора Республики Маврикий - FSC.

Компания VTB Trade, позиционирующая себя в роли международного брокера, была поймана на подделке документов, которые по ее мнению разрешали предоставление форекс услуг. Компания объявила о наличие лицензии регулятора Маврикия FSC, обозначив, что ее штаб-квартира находится в Лондоне, Великобритания. Тем не менее, в недавнем релизе финансовый регулятор заявил (ссылка на официальный документ), что никогда не выдавал никаких документов торговой марке VTB Trade, а значит, права предоставлять услуги у брокера нет.

Сама же компания утверждает, что находится под управлением InvestVTB Trade Ltd. (Великобритания) и является клиентоориентированным брокером, предоставляя услуги высокого уровня. В то же время сайт лже-брокера имеет всего две языковые версии – английскую и русскую, что вполне явно дает понять, на каких клиентов ориентирована компания.

Комиссия финансового надзора Маврикия просит потенциальных клиентов компании быть бдительными и не попадаться на привлекательные условия псевдо-брокера, напоминая, что никакого отношения к ней не имеет и, стало быть, не сможет оказать помощь клиентам в случае непредвиденных обстоятельств.

Источник: ru.forexnews.pro

ПС:
На нашем форуме компания не представлена, но стоит меть ввиду, что даже заявление о регуляции проверять стоит, тем более у брокеров, которые пытаются себя споцизионировать как имеющие связь с каким-либо крупным банком. Пусть и не напрямую, как в этом случае.
__________________
На правах рекламы: ICE FX: прозрачность, защита капитала инвестора, прибыльные продукты


Для тех, кто просто торгует >>
Топовые тредейры Forex4You тут >>
ВТБ24 Форекс начинает принимать клиентов
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:55
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк-партнер консорциума R3 уличен в мошенничестве pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 0 18.09.2016 17:27
Ученый из научного фонда США был уличен в добыче биткоинов sum iskorka Новости криптовалют 2 18.06.2014 13:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
doubler-money.com - doubler-money
От Акторе Болатхан в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Александр Чикин
Sun Line Company - sunlinecompany.biz
От Александр Чикин в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Hyips-Profit - Www.hyips-profit.com
От djin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Dor87
«КамАЗ» организует на Кубе сборку и ремонт грузовиков
От Dor87 в разделе «Авто»
Аватар Andru59
WM FORTUNA - Гарантирован Персональным Аттестатом WM
От Andru59 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Dollars2x - Dollars2x.ru
От Анрей в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,598
Тем
472,829
Сообщений
11,706,424

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube