Сpagetti.biz

Я не админ и не владелец данного проекта!
Старт проекта: 05.06.2017
Языки: RU
Описание:
Цитата:
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Cpagetti – финансовая организация, помогающая Вам увеличить Ваши инвестиции, принеся Вам огромный доход и сформировать свой инвестиционный портфель таким образом, чтобы получить максимально выгодный, а главное ЕЖЕДНЕВНЫЙ, процент к Вашим вложениям.
Обеспечивая высочайшую безопасность, охраняя Ваши деньги от нежелательных хакерский взломов, Сpagetti предоставляет Вам возможность уплотнить свой кошелек.
Тарифные планы:
130% за 24 часа
Подробности и особенности проекта:
-Платежные системы: Perfect Money, QIWI, Payeer и Yandex Money
-Минимальный вклад: 100р.
-Партнерская программа: - 10%
-Выплаты: Инстант/QIWI- Ручные
-Скрипт: Самописный
-SSL: Let's Encrypt Authority X3
-DDoS защита от: Да
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Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!