Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 01:35
#1
Интересующийся
 
Имя: Франческо
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 12
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Сpagetti.biz
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 05.06.2017

Языки: RU







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-Платежные системы: Perfect Money, QIWI, Payeer и Yandex Money

-Минимальный вклад: 100р.

-Партнерская программа: - 10%

-Выплаты: Инстант/QIWI- Ручные

-Скрипт: Самописный

-SSL: Let's Encrypt Authority X3

-DDoS защита от: Да

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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Денис Хорзунов вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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