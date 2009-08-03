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Smart Pension, система автоматического зачисления пенсий, привлекла £15 млн

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Smart Pension, система автоматического зачисления пенсий, привлекла £15 млн

Smart Pension закрыл раунд финансирования серии B в размере £15 млн, увеличив оценочную стоимость компании до £65 млн.

Раунд финансирования возглавляло семейство Стенсруд, владеющее активами в Норвегии.

Другие инвесторы компании Том Валентайн (соучредитель Secret Escapes) и Уильям Рив (Zoopla, LOVEfilm и Graze).

Финансирование будет использоваться для расширения за рубежом. Андре Эванс, соучредитель и главный исполнительный директор, рассказал о траектории развития Smart Pension на сегодняшний день.

"За относительно короткий промежуток времени Smart Pension поставил на ноги и успешно вывел на рынок доступную и эффективную систему автозачисления тысячам небольших компаний по всей Великобритании.

Этот раунд финансирования означает, что мы сможем поставлять инновационные решения, основанные на технологиях, например, интеграция одним щелчком мыши с полным набором продуктов для расчета заработной платы и дальнейшее развертывание нашего уникального API-интерфейса, что означает, что мы можем сделать еще проще соблюдение пенсионных обязательств."

Созданная в 2015 году Smart Pension стремится предоставить доступные решения для автоматического зачисления пенсионных средств сотрудникам, чтобы помочь малым предприятиям управлять и соблюдать новое пенсионное законодательство.

Уилл Уинн, соучредитель, также прокомментировал новости: "Мы добились успеха, потому что мы очень отзывчивы и создаем функции, соответствующие потребностям наших клиентов.

Это финансирование позволяет нам продолжать развивать и расширять нашу платформу для МСП, а также развивать ее в соответствии с растущим числом крупных работодателей, которые, недовольные своим нынешним поставщиком услуг и предпочитают использовать платформу Smart Pension".

Smart Pension уже привлекал финансирование в размере £3,3 млн в июне прошлого года.





Перевод специально для mmgp.ru
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