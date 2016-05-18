Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,587 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Япония удвоит объем безналичных платежей к 2027 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:48
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,183
Благодарностей: 86
УГ: 0
КП: 0.095
подарки
Япония удвоит объем безналичных платежей к 2027 году


В течение следующего десятилетия Япония планирует нарастить количество безналичных расчетов с 19% в 2017 году, до 40% в 2027 году.

Правительство Японии для этих нужд собирается предоставить среднему и малому бизнесу порядка нескольких десятков миллиардов иен для закупки терминалов, с помощью которых можно рассчитываться как картой, так и смартфоном.

Главной целью для роста объема безналичных расчетов является, то, что Агентство финансовых услуг Японии поставило перед собой такую задачу для развития финтех отрасли, согласно стратегического плана правительства страны.

Все это делается еще для привлечения туристов, наплыв которых ожидают во время Летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в городе Токио.

На данный момент, несмотря на большое развитие технологий в Японии доля безналичных платежей составляет всего порядка 19%, а вот в Китайской Народной Республике и Южной Корее доля таких операций доходит до 50%.

Безналичный расчет работает приблизительно в 90% японских гостиниц, порядка 70% крупных маркетов, и примерно 50% такси, но вот средний и малый бизнес с небольшими магазинами которые зачастую расположены в туристически привлекательных районах принимают «живые» деньги.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Адрон на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Украине продолжается рост безналичных платежей morg Новости в банковской сфере и страховании 2 27.05.2017 20:01
Объем китайских мобильных платежей в 50 раз выше показателей США pilot10 Новости платежных систем 2 05.04.2017 02:56
В ЕС растет число безналичных платежей, в то время как количество банкоматов сокращае bizneser Новости платежных систем 4 27.10.2016 22:00
Число безналичных платежей в мире выросло до 270 млрд транзакций в 2015 году bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 09.09.2016 15:05
Объем безналичных платежей в Украине в I кв. вырос на 33%, - НБУ Максимм Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.05.2016 19:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Аналитики с Уолл-стрит вернулись на землю
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Существенное падение цены на бензин не ожидается - эксперт
От dydyak92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар sum iskorka
Летнее Солнцестояние
От sum iskorka в разделе «Поздравления»
Аватар Angelika78
Украинцы отказываются от турпоездок в Крым
От Angelika78 в разделе «Путешествия»
Аватар tiu-bik
Целевой кредит. Плюсы и минусы
От tiu-bik в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
moneymakers-group - moneymakers-group.com
От forte77 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,587
Тем
472,816
Сообщений
11,705,880

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube