Япония удвоит объем безналичных платежей к 2027 году

В течение следующего десятилетия Япония планирует нарастить количество безналичных расчетов с 19% в 2017 году, до 40% в 2027 году.
Правительство Японии для этих нужд собирается предоставить среднему и малому бизнесу порядка нескольких десятков миллиардов иен для закупки терминалов, с помощью которых можно рассчитываться как картой, так и смартфоном.
Главной целью для роста объема безналичных расчетов является, то, что Агентство финансовых услуг Японии поставило перед собой такую задачу для развития финтех отрасли, согласно стратегического плана правительства страны.
Все это делается еще для привлечения туристов, наплыв которых ожидают во время Летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в городе Токио.
На данный момент, несмотря на большое развитие технологий в Японии доля безналичных платежей составляет всего порядка 19%, а вот в Китайской Народной Республике и Южной Корее доля таких операций доходит до 50%.
Безналичный расчет работает приблизительно в 90% японских гостиниц, порядка 70% крупных маркетов, и примерно 50% такси, но вот средний и малый бизнес с небольшими магазинами которые зачастую расположены в туристически привлекательных районах принимают «живые» деньги.
Специально для mmgp.ru