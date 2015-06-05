Новая соц. Сеть со своей криптовалютой

Около недели назад вокруг новой соц сети Nimses поднялся дикий хайп. И те, кто успевает разобраться и влиться занимают уже сейчас ведущие места.
А что если, что уже через 10 лет Nimses будет круче чем фейсбук и инстаграм вместе взятые? И ниже я объясню почему:
🤑Если будешь регестрироваться - eft300pxwy промокод(все маленькими буквами, кину тоже бонус всем
)🤑
💎деньги
1 минута жизнь = 1 ним
1 ним = 0.001 $
1 день ~ 1 $
За день ничего не делания - вы 100% получаете 1$, который в дальнейшем можете потратить на: мотоцикл Kawasaki, чашку кофе, кроссы в Nike и многое другое.
💎геолокация/знакомства
Приложение показывает реальных людей вокруг тебя. И если ты расскажешь в посте в чем именно ты хорош, то получишь за это деньги от окружающих.
💎"лайки" обретают смысл
Симпатия в Nimses осуществляется за счёт нимов. Полученные нимы можно передавать другим участникам системы в неограниченном количестве.
Почему стоит это сделать сейчас?
💎Это в любом случае деньги! Даже если не проводить ни какой активности 1$ в день - это очень даже не плохо.
💎Будучи активным пользователем можно рассказывать о своей работе и зарабатывать дополнительно.
💎Пока мало людей, проще набрать популярность и стать читаемым.
💎Накопить себе на мотоцикл, кроссы или что-то другое не прикладывая усилий? Почему бы и да! Когда все что нужно сделать это просто перейти по ссылке и зарегистрироваться. И да, это абсолютно бесплатно!
Это эволюция онлайн мира и соединение его с реальной жизнью вокруг: вместо десятка социальных сервисов и сетей — одна разумная экосистема. И ты — в эпицентре всего. Вокруг тебя единое полотно людей и событий в онлайн и офлайн пространстве одновременно.
Большие города Центральной и Восточной Европы получили пропуск в Нимзес первыми. Скоро мы откроем доступ к безлимитным официальным плейлистам — Nimses Music, и магазинам и кафе на карте твоего города, в которых можно будет покупать все за нимы — Nimses Goods.
Накапливай нимы каждую минуту.
ПРИГЛАШАЙ ДРУЗЕЙ, ПОЛУЧАЙ 4320 НИМОВ ЗА КАЖДОГО.
добавлено через 26 минут
У⚡Известен первый партнер Nimses!⚡
• Уже сейчас стал известен первый потенциальный партнер, который будет принимать к оплате игровую валюту NIM. Им стала кофейня "Кофе Хауз", которая насчитывает более 200 заведений по всей Москве.
Подробнее о том, как это будет происходить оплата и по какому курсу пока неизвестно.
• Более подробную информацию Nimses опубликует ближе к 14 июня.
💎Если вы еще не скачали приложение Nimses:
Appstore - https://itunes.apple.com/ua/app/nims...201745929?mt=8
GooglePlay - https://play.google.com/store/apps/d...did=com.nimses
Промокод на регистрацию (2$ бонус+от меня 1$) - eft300pxwy (с маленькой буквы, без пробелов)
добавлено через 46 минут
Вот мой заработок за 2 дня