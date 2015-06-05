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Новая соц. Сеть со своей криптовалютой

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Старый Сегодня, 00:33
#1
Интересующийся
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Латвия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 41
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Новая соц. Сеть со своей криптовалютой
Около недели назад вокруг новой соц сети Nimses поднялся дикий хайп. И те, кто успевает разобраться и влиться занимают уже сейчас ведущие места.

А что если, что уже через 10 лет Nimses будет круче чем фейсбук и инстаграм вместе взятые? И ниже я объясню почему:
🤑Если будешь регестрироваться - eft300pxwy промокод(все маленькими буквами, кину тоже бонус всем )🤑
💎деньги
1 минута жизнь = 1 ним
1 ним = 0.001 $
1 день ~ 1 $

За день ничего не делания - вы 100% получаете 1$, который в дальнейшем можете потратить на: мотоцикл Kawasaki, чашку кофе, кроссы в Nike и многое другое.

💎геолокация/знакомства
Приложение показывает реальных людей вокруг тебя. И если ты расскажешь в посте в чем именно ты хорош, то получишь за это деньги от окружающих.

💎"лайки" обретают смысл
Симпатия в Nimses осуществляется за счёт нимов. Полученные нимы можно передавать другим участникам системы в неограниченном количестве.


Почему стоит это сделать сейчас?
💎Это в любом случае деньги! Даже если не проводить ни какой активности 1$ в день - это очень даже не плохо.

💎Будучи активным пользователем можно рассказывать о своей работе и зарабатывать дополнительно.

💎Пока мало людей, проще набрать популярность и стать читаемым.

💎Накопить себе на мотоцикл, кроссы или что-то другое не прикладывая усилий? Почему бы и да! Когда все что нужно сделать это просто перейти по ссылке и зарегистрироваться. И да, это абсолютно бесплатно!

Это эволюция онлайн мира и соединение его с реальной жизнью вокруг: вместо десятка социальных сервисов и сетей — одна разумная экосистема. И ты — в эпицентре всего. Вокруг тебя единое полотно людей и событий в онлайн и офлайн пространстве одновременно.

Большие города Центральной и Восточной Европы получили пропуск в Нимзес первыми. Скоро мы откроем доступ к безлимитным официальным плейлистам — Nimses Music, и магазинам и кафе на карте твоего города, в которых можно будет покупать все за нимы — Nimses Goods.

Накапливай нимы каждую минуту.
ПРИГЛАШАЙ ДРУЗЕЙ, ПОЛУЧАЙ 4320 НИМОВ ЗА КАЖДОГО.

добавлено через 26 минут
У⚡Известен первый партнер Nimses!⚡

• Уже сейчас стал известен первый потенциальный партнер, который будет принимать к оплате игровую валюту NIM. Им стала кофейня "Кофе Хауз", которая насчитывает более 200 заведений по всей Москве.
Подробнее о том, как это будет происходить оплата и по какому курсу пока неизвестно.

• Более подробную информацию Nimses опубликует ближе к 14 июня.


💎Если вы еще не скачали приложение Nimses:
Appstore - https://itunes.apple.com/ua/app/nims...201745929?mt=8
GooglePlay - https://play.google.com/store/apps/d...did=com.nimses

Промокод на регистрацию (2$ бонус+от меня 1$) - eft300pxwy (с маленькой буквы, без пробелов)

добавлено через 46 минут
Вот мой заработок за 2 дня
__________________
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Последний раз редактировалось stejnovell; Сегодня в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
stejnovell на форуме  
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Метки
деньги, криптовалюта, социальные сети
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