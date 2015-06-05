stejnovell Интересующийся

Имя: Дима Пол: Мужской Адрес: Латвия Инвестирую в: Другое Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 41 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Новая соц. Сеть со своей криптовалютой



А что если, что уже через 10 лет Nimses будет круче чем фейсбук и инстаграм вместе взятые? И ниже я объясню почему:

🤑Если будешь регестрироваться - eft300pxwy промокод(все маленькими буквами, кину тоже бонус всем )🤑

💎деньги

1 минута жизнь = 1 ним

1 ним = 0.001 $

1 день ~ 1 $



За день ничего не делания - вы 100% получаете 1$, который в дальнейшем можете потратить на: мотоцикл Kawasaki, чашку кофе, кроссы в Nike и многое другое.



💎геолокация/знакомства

Приложение показывает реальных людей вокруг тебя. И если ты расскажешь в посте в чем именно ты хорош, то получишь за это деньги от окружающих.



💎"лайки" обретают смысл

Симпатия в Nimses осуществляется за счёт нимов. Полученные нимы можно передавать другим участникам системы в неограниченном количестве.





Почему стоит это сделать сейчас?

💎Это в любом случае деньги! Даже если не проводить ни какой активности 1$ в день - это очень даже не плохо.



💎Будучи активным пользователем можно рассказывать о своей работе и зарабатывать дополнительно.



💎Пока мало людей, проще набрать популярность и стать читаемым.



💎Накопить себе на мотоцикл, кроссы или что-то другое не прикладывая усилий? Почему бы и да! Когда все что нужно сделать это просто перейти по ссылке и зарегистрироваться. И да, это абсолютно бесплатно!



Это эволюция онлайн мира и соединение его с реальной жизнью вокруг: вместо десятка социальных сервисов и сетей — одна разумная экосистема. И ты — в эпицентре всего. Вокруг тебя единое полотно людей и событий в онлайн и офлайн пространстве одновременно.



Большие города Центральной и Восточной Европы получили пропуск в Нимзес первыми. Скоро мы откроем доступ к безлимитным официальным плейлистам — Nimses Music, и магазинам и кафе на карте твоего города, в которых можно будет покупать все за нимы — Nimses Goods.



Накапливай нимы каждую минуту.

ПРИГЛАШАЙ ДРУЗЕЙ, ПОЛУЧАЙ 4320 НИМОВ ЗА КАЖДОГО.



добавлено через 26 минут

У⚡Известен первый партнер Nimses!⚡



• Уже сейчас стал известен первый потенциальный партнер, который будет принимать к оплате игровую валюту NIM. Им стала кофейня "Кофе Хауз", которая насчитывает более 200 заведений по всей Москве.

Подробнее о том, как это будет происходить оплата и по какому курсу пока неизвестно.



• Более подробную информацию Nimses опубликует ближе к 14 июня.





💎Если вы еще не скачали приложение Nimses:

Appstore -

GooglePlay -



Промокод на регистрацию (2$ бонус+от меня 1$) - eft300pxwy (с маленькой буквы, без пробелов)



добавлено через 46 минут

Вот мой заработок за 2 дня Около недели назад вокруг новой соц сети Nimses поднялся дикий хайп. И те, кто успевает разобраться и влиться занимают уже сейчас ведущие места.А что если, что уже через 10 лет Nimses будет круче чем фейсбук и инстаграм вместе взятые? И ниже я объясню почему:🤑Если будешь регестрироваться - eft300pxwy промокод(все маленькими буквами, кину тоже бонус всем)🤑💎деньги1 минута жизнь = 1 ним1 ним = 0.001 $1 день ~ 1 $За день ничего не делания - вы 100% получаете 1$, который в дальнейшем можете потратить на: мотоцикл Kawasaki, чашку кофе, кроссы в Nike и многое другое.💎геолокация/знакомстваПриложение показывает реальных людей вокруг тебя. И если ты расскажешь в посте в чем именно ты хорош, то получишь за это деньги от окружающих.💎"лайки" обретают смыслСимпатия в Nimses осуществляется за счёт нимов. Полученные нимы можно передавать другим участникам системы в неограниченном количестве.Почему стоит это сделать сейчас?💎Это в любом случае деньги! Даже если не проводить ни какой активности 1$ в день - это очень даже не плохо.💎Будучи активным пользователем можно рассказывать о своей работе и зарабатывать дополнительно.💎Пока мало людей, проще набрать популярность и стать читаемым.💎Накопить себе на мотоцикл, кроссы или что-то другое не прикладывая усилий? Почему бы и да! Когда все что нужно сделать это просто перейти по ссылке и зарегистрироваться. И да, это абсолютно бесплатно!Это эволюция онлайн мира и соединение его с реальной жизнью вокруг: вместо десятка социальных сервисов и сетей — одна разумная экосистема. И ты — в эпицентре всего. Вокруг тебя единое полотно людей и событий в онлайн и офлайн пространстве одновременно.Большие города Центральной и Восточной Европы получили пропуск в Нимзес первыми. Скоро мы откроем доступ к безлимитным официальным плейлистам — Nimses Music, и магазинам и кафе на карте твоего города, в которых можно будет покупать все за нимы — Nimses Goods.Накапливай нимы каждую минуту.ПРИГЛАШАЙ ДРУЗЕЙ, ПОЛУЧАЙ 4320 НИМОВ ЗА КАЖДОГО.У⚡Известен первый партнер Nimses!⚡• Уже сейчас стал известен первый потенциальный партнер, который будет принимать к оплате игровую валюту NIM. Им стала кофейня "Кофе Хауз", которая насчитывает более 200 заведений по всей Москве.Подробнее о том, как это будет происходить оплата и по какому курсу пока неизвестно.• Более подробную информацию Nimses опубликует ближе к 14 июня.💎Если вы еще не скачали приложение Nimses:Appstore - https://itunes.apple.com/ua/app/nims...201745929?mt=8 GooglePlay - https://play.google.com/store/apps/d...did=com.nimses Промокод на регистрацию (2$ бонус+от меня 1$) - eft300pxwy (с маленькой буквы, без пробелов)Вот мой заработок за 2 дня

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__________________ Последний раз редактировалось stejnovell; Сегодня в 01:19 . Причина: Добавлено сообщение