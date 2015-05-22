Акции Alphabet Inc. впервые превысили стоимость в $1000 за 1 штуку

Ценные бумаги Alphabet Inc. прошли отметку в 1000 долларов за штуку
Ценные бумаги отцовского холдинга Google выросли до отметки в 1 004,72 долларов за 1 штуку. В холдинг Alphabet Inc. входит проекты Google X, Google Inc., Google Fiber, Calico, Nest Labs и другие. Общий капитал холдинга дорос до 690 миллиардов долларов.
На момент написания новости, а именно 22:55 по МСК акции Alphabet Inc. продолжают плавно расти вверх. Стоимость на данный момент составляет 1005,2 доллара за 1 акцию. Фиксирование цены за акцию мы наблюдает на фондовой американской бирже NASDAQ. Рост составил 1 процент. За пять месяцев 2017 года акции Alphabet Inc. выросли на 25 процентов. Представители биржи сообщают, что рост прогнозирован и основан на увеличении прямой прибыли компании. Основная доля прибыли основана на рекламном бизнесе Google.
За первые три месяца рост Alphabet Inc. был 19 процентов, а в денежном эквиваленте это выражалось как 21,4 миллиарда долларов. Доход холдинга так же растет с проектов автомобилей с автопилотом Waymo, благодаря ОС Андроид и дохода с видео хостинга Ютуб.
Разрыв в капитализации от мирового лидера сократился до 112 миллиардов. Первое место как и раньше остается у Apple с капиталом в 802 миллиарда долларов.
Акции Google уже были замечена на планке в 1200 долларов за штуку, однако после основания холдинга Alphabet Inc. это первый раз удалось преодолеть отметку в 1000 долларов.
По мнению авторитетных бизнес изданий, благодаря такому росту, капиталы основателей гугл Ларри и Сергея увеличились за 1 день на 360 миллионов долларов.
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По материалам vc.ru