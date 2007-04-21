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Биткоин в России популярнее Джастина Бибера и Филиппа Киркорова

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Биткоин в России популярнее Джастина Бибера и Филиппа Киркорова
Согласно данным сервиса Google Trends, биткоин в России по популярности поисковых запросов обошел таких поп-звезд, как Джастин Бибер и Филипп Киркоров. Однако ряду известных мультперсонажей криптовалюта борьбу пока проигрывает.

Как видно из данных Google Trends за минувший месяц, биткоин существенно обошел по популярности молодого канадского исполнителя:



Филипп Киркоров, во многом за счет того, что практически не сходит с телеэкранов, демонстрирует более солидные показатели, но и он не смог в итоге устоять перед волной интереса к первой криптовалюте.



Обошел биткоин по популярности и другого любимца женской аудитории Стаса Михайлова:



В то же время первая цифровая валюта все еще заметно уступает по популярности легендарной Свинке Пеппе:



Тем не менее, если Свинка Пеппа может считаться неким эталоном популярности, то, как видно из приведенного графика, разрыв постепенно сужается, подкрепляя мысль о том, что биткоин в России набирает нешуточную популярность.

Напомним, в прошлом году английская поп-звезда Лили Аллен, на твиттер которой подписано около шести миллионов человек, поразилась тому, что биткоин оказался стабильнее фунта стерлингов.

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