Биткоин в России популярнее Джастина Бибера и Филиппа Киркорова

Согласно данным сервиса Google Trends, биткоин в России по популярности поисковых запросов обошел таких поп-звезд, как Джастин Бибер и Филипп Киркоров. Однако ряду известных мультперсонажей криптовалюта борьбу пока проигрывает.
Как видно из данных Google Trends за минувший месяц, биткоин существенно обошел по популярности молодого канадского исполнителя:
Филипп Киркоров, во многом за счет того, что практически не сходит с телеэкранов, демонстрирует более солидные показатели, но и он не смог в итоге устоять перед волной интереса к первой криптовалюте.
Обошел биткоин по популярности и другого любимца женской аудитории Стаса Михайлова:
В то же время первая цифровая валюта все еще заметно уступает по популярности легендарной Свинке Пеппе:
Тем не менее, если Свинка Пеппа может считаться неким эталоном популярности, то, как видно из приведенного графика, разрыв постепенно сужается, подкрепляя мысль о том, что биткоин в России набирает нешуточную популярность.
Напомним, в прошлом году английская поп-звезда Лили Аллен, на твиттер которой подписано около шести миллионов человек, поразилась тому, что биткоин оказался стабильнее фунта стерлингов.
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