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Очередная жертва телефонных мошенников

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Очередная жертва телефонных мошенников
Пресс-служба МВД по Республике Коми рассказала сегодня об очередном случае телефонного мошенничества, когда пенсионерка из Ухты, согласившись поучаствовать в «бинарных играх», потеряла более 11 тысяч рублей, так и не начав торговать. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан не поддаваться на уговоры по телефону не идентифицировав звонящих.

Итак, в дежурную часть ОМВД по городу Ухте обратилась жительница города, 1944 года рождения. Заявительница рассказала правоохранителям, что подверглась мошенническим действиям со стороны неизвестных ей людей. Дело в том, что пенсионерке позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и предложила принять участие в бинарных играх.

Пенсионерка от данного предложения отказалась, так как ничего не слышала о подобной деятельности. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился председателем правления банка. Звонивший стал настойчиво предлагать женщине участие в играх на бирже и рассказывать о том, как легка технология игры, аргументируя свое предложение заманчивыми перспективами.

«Заявительница сомневалась, но звонок третьего банковского сотрудника развеял все ее сомнения. Со слов пенсионерки, мужчина подробно объяснил ей, как начать данную деятельность и пообещал весомый материальный доход. Женщина согласилась, и по указке звонившего нашла в сети Интернет нужный сайт, где ввела свои персональные данные, а также данные своей банковской карты. Через некоторое время потерпевшая увидела смс-сообщение о списании со счета более 11 тысяч рублей. Так и не начав участвовать в бинарных опционах, раздосадованная жительница отправилась в полицию», говорится в релизе МВД по Коми. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ и проводится расследование.

Источник: ru.forexmagnates.com

Предупреждайте своих родственников о подобного рода мошенничестве!
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