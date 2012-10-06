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Fitch обнаружило нехватку капитала в семи российских банках

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Fitch обнаружило нехватку капитала в семи российских банках
Из-за массового отзыва лицензий в течение нескольких лет подряд в 2016 году Центробанк ужесточил требования, предъявляемые к капиталу банка. Дело в том, что в большинстве случаев перед лишением банком лицензии руководство банков выводит практически все ликвидные активы из банка, таким образом оставляя вкладчиков банка и юридических лиц, которые хранят деньги в банке без возможных компенсаций их потерь, кроме того, что предусмотрено страховкой, если страховка имеется.

До 2019 года Центробанк планирует постепенно ужесточить требования, предъявляемые к уставному капиталу, и если банк не соответствует этим требованиям ему необходимо пополнить свой капитал.

На сегодняшний момент банки должны иметь 5.75% от общего объема вкладов собственного капитала, 7.25% основного капитала и 9.25% общего капитала.

Согласно данным предоставленным Fitch крупные российские банки удовлетворяют этим условиям. Тем не менее Fitch обнаружило 7 российских банков, которые из-за ужесточения требований Центробанка на данным момент не соответствуют требованиям регулятора. Это Почта Банк, "Российский капитал", УБРиР, Абсолют Банк, Московский Индустриальный Банк, "Восточный экспресс" и Уралтрансбанк.

В Уралтрансбанке были обнаружены нарушения требований к основному капиталу, который необходимо будет к концу квартала пополнить.

В апреле самыми прибыльными российскими банками оказались Сбербанк, Альфа-Банк и Совкомбанк.

В 2017 году отмечается тенденция вывода денег крупных корпоративных клиентов из российских банков. Так из ВТБ 24 вывели 114 миллиардов рублей (3% всех вкладов), из Газпромбанка юр.лица вывели 7% всех вкладов, из ЮниКредит Банка -12%, Ситибанка -10%. Крупный бизнес выводит свои деньги с российских банков

По данным Fitch у СКС-Банка, УБРИРа, Московского Индустриального Банка и Уралтрансбанка запасов собственного капитала хватает только чтобы обеспечить менее 1% выданных кредитов.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...akh-1002067881

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5935a6f4b549f
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