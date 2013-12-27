True love Любитель

Пол: Мужской Адрес: Одесса Инвестирую в: Форекс Регистрация: 19.04.2014 Сообщений: 122 Благодарностей: 106 УГ: 0 КП: 0.050

3000$ за 3 месяца. Создай прибыльный интернет-магазин



Многие из Вас занимаются реализацией товаров. И я уверен, что большинство из Вас либо открыли интернет-магазин, либо задумывается об его открытии. Но большинство из тех, у кого уже есть интернет-магазин, потратили много сил, нервов и денег на него и начинают разочаровываться в данном канале продаж. За 6 лет работы я видел сотни, если не тысячи, интернет-магазинов, которые создали безграмотные веб-студиями и над которыми работали различные «профессионалы» интернет-маркетинга. И все как один кричат, что они лучшие в своём деле, берутся за Ваш проект, а продажи крайне малы или их нет вообще!

Вам знакома такая ситуация?

Постойте, Вы, наверное, читали или слышали, что интернет - один из самых перспективных и дешёвых рекламных каналов! И я скажу, ДА, это абсолютная, правда! Сегодня в интернете можно успешно продавать ВСЁ! Просто не многие умеют работать с данным каналом продаж.



Для Вас у меня есть хорошая новость! Хочу пригласить Вас на двухдневный БЕСПЛАТНЫЙ вебинар «3000$ за 3 месяца. Создай прибыльный интернет-магазин». После посещения вебинара Вы сами будете понимать, что делать и как развивать свой бизнес.



http://the-project.com.ua/seminar-internet-marketing/



Данный вебинар будет полезен: опытным и начинающим бизнесменам, пользователям с любыми уровнем знаниями, тем, кто хочет начать своё дело в интернете и владельцам интернет-магазинов. Мы рассмотрим такие важные темы как: анализ спроса, как тестировать нишу, дропшиппинг, что такое CMS и как выбрать подходящую CMS, основы SEO, юзабилити, анатилика и отслеживание, торговые площадки, популярные рекламные каналы.

Благодаря нашему вебинару Вас не обманут псевдо специалисты интернет-маркетинга и SEO «специалисты», которые стоят дорого, а толку от них нет. Вы сами научитесь продвигать свой интернет-магазин и сможете сделать так, что его просто полюбит поисковая система Гугл. Вы сможете абсолютно самостоятельно исправить ошибки, которые совершают 95% владельцев интернет-магазинов. Вы научитесь, как заманивать всё больше целевых посетителей к себе в интернет-магазин. И наконец, у Вас будет полная ясность в том, как развивать Ваш интернет-магазин.



vBulletin [video]



http://the-project.com.ua/seminar-internet-marketing/ Добрый день, уважаемые предприниматели.Многие из Вас занимаются реализацией товаров. И я уверен, что большинство из Вас либо открыли интернет-магазин, либо задумывается об его открытии. Но большинство из тех, у кого уже есть интернет-магазин, потратили много сил, нервов и денег на него и начинают разочаровываться в данном канале продаж. За 6 лет работы я видел сотни, если не тысячи, интернет-магазинов, которые создали безграмотные веб-студиями и над которыми работали различные «профессионалы» интернет-маркетинга. И все как один кричат, что они лучшие в своём деле, берутся за Ваш проект, а продажи крайне малы или их нет вообще!Вам знакома такая ситуация?Постойте, Вы, наверное, читали или слышали, что интернет - один из самых перспективных и дешёвых рекламных каналов! И я скажу, ДА, это абсолютная, правда! Сегодня в интернете можно успешно продавать ВСЁ! Просто не многие умеют работать с данным каналом продаж.Для Вас у меня есть хорошая новость! Хочу пригласить Вас на двухдневный БЕСПЛАТНЫЙ вебинар «3000$ за 3 месяца. Создай прибыльный интернет-магазин». После посещения вебинара Вы сами будете понимать, что делать и как развивать свой бизнес.Данный вебинар будет полезен: опытным и начинающим бизнесменам, пользователям с любыми уровнем знаниями, тем, кто хочет начать своё дело в интернете и владельцам интернет-магазинов. Мы рассмотрим такие важные темы как: анализ спроса, как тестировать нишу, дропшиппинг, что такое CMS и как выбрать подходящую CMS, основы SEO, юзабилити, анатилика и отслеживание, торговые площадки, популярные рекламные каналы.Благодаря нашему вебинару Вас не обманут псевдо специалисты интернет-маркетинга и SEO «специалисты», которые стоят дорого, а толку от них нет. Вы сами научитесь продвигать свой интернет-магазин и сможете сделать так, что его просто полюбит поисковая система Гугл. Вы сможете абсолютно самостоятельно исправить ошибки, которые совершают 95% владельцев интернет-магазинов. Вы научитесь, как заманивать всё больше целевых посетителей к себе в интернет-магазин. И наконец, у Вас будет полная ясность в том, как развивать Ваш интернет-магазин.

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