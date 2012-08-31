В штате Невада запретили облагать налогами блокчейн-транзакции

Законопроект, запрещающий налогообложение блокчейн-транзакций, поступил на подпись губернатору штата Невада. Об этом сообщает CoinDesk.
Проект закона был представлен в марте сенатором Беном Кикхефером. Целью нормативного документа является создание правовой базы для использования записей и контрактов на базе блокчейна. Согласно документу, властям штата запрещается взимать налоги с транзакций, проходящих в блокчейне, а также лицензировать деятельность компаний, работающих с технологией распределенного реестра.
В частности, в законопроекте говорится следующее:
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“Местные власти не должны: (а) облагать налогами или взимать с физических или юридических лиц комиссии за использование технологии распределенного реестра; (б) требовать от частных или организаций сертификаты, лицензии и другие разрешения на использование блокчейна или смарт-контрактов; (в) вводить какие-либо иные требования, относящиеся к использованию технологии распределенного реестра физическими или юридическими лицами”.
Напомним, ранее подобного рода закон, признающий легитимность подписей, хранящихся в блокчейне, а также использование смарт-контрактов, вступил в силу в штате Аризона.