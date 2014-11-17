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Earlens привлек $118 миллионов для помощи людям с нарушением слуха

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Earlens привлек $118 миллионов для помощи людям с нарушением слуха

Earlens Corporation Inc., находящаяся в Менло-Парк (Калифорния, США) компания в области медицинских технологий, закрыла раунд заемного и долевого финансирования, получив 118 миллионов долларов. Сумма сделки включала:

- 73 миллиона долларов финансирование в Серии С от Vertex Healthcare при участии Cochlear Ltd, CRG, RK Mellon, Windham Venture Partners, Sightline Partners, New Enterprise Associates, Aisling Capital, Lightstone Ventures и Medtronic;

- создание структурированного долгового механизма с CRG LP на сумму до 45 миллионов долларов.

Компания намерена использовать полученные средства для коммерциализация слухового аппарата Earlens Light Driven, расширения производства и научно-исследовательских работ.


Основанная в 2005 году Биллом Факто, выполняющим обязанности генерального директора, Earlens предоставляет пациентам с нарушением слуха Earlens Light Driven - слуховой аппарат, использующий свет для передачи звука. В конце 2015 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило предпродажную заявку, разрешив Earlens продавать свой слуховой аппарат.


В отличие от традиционных слуховых аппаратов, которые используют небольшие колонки, Earlens использует свет для передачи звука, преодолевая многие из ограничений, которые пользователь испытывает при использовании обычных слуховых аппаратов: он автоматически настраивается на сложную для слуха окружающую среду, например ресторан, технология сводит к минимуму помехи от свиста, аккумуляторные батареи дают возможность держать заряд целый день и устраняют необходимость замены крошечных батарей, аппарат предлагает 4 настраиваемых программы для выбора предпочтительных настроек в зависимости от текущей ситуации. Earlens Light Driven доступен в трех цветах: серый, черный и коричневый.

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Перевод специально для MMGP.ru
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