Earlens привлек $118 миллионов для помощи людям с нарушением слуха

Earlens Corporation Inc., находящаяся в Менло-Парк (Калифорния, США) компания в области медицинских технологий, закрыла раунд заемного и долевого финансирования, получив 118 миллионов долларов. Сумма сделки включала:- 73 миллиона долларов финансирование в Серии С от Vertex Healthcare при участии Cochlear Ltd, CRG, RK Mellon, Windham Venture Partners, Sightline Partners, New Enterprise Associates, Aisling Capital, Lightstone Ventures и Medtronic;- создание структурированного долгового механизма с CRG LP на сумму до 45 миллионов долларов.Компания намерена использовать полученные средства для коммерциализация слухового аппарата Earlens Light Driven, расширения производства и научно-исследовательских работ.Основанная в 2005 году Биллом Факто, выполняющим обязанности генерального директора, Earlens предоставляет пациентам с нарушением слуха Earlens Light Driven - слуховой аппарат, использующий свет для передачи звука. В конце 2015 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило предпродажную заявку, разрешив Earlens продавать свой слуховой аппарат.В отличие от традиционных слуховых аппаратов, которые используют небольшие колонки, Earlens использует свет для передачи звука, преодолевая многие из ограничений, которые пользователь испытывает при использовании обычных слуховых аппаратов: он автоматически настраивается на сложную для слуха окружающую среду, например ресторан, технология сводит к минимуму помехи от свиста, аккумуляторные батареи дают возможность держать заряд целый день и устраняют необходимость замены крошечных батарей, аппарат предлагает 4 настраиваемых программы для выбора предпочтительных настроек в зависимости от текущей ситуации. Earlens Light Driven доступен в трех цветах: серый, черный и коричневый.