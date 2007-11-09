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Криптовалюта эфир подорожала до рекордного максимума

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Старый Сегодня, 22:18
#1
Мастер
 
Имя: Анна
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Криптовалюта эфир подорожала до рекордного максимума

На минувших выходных курс эфира, криптовалюты на платформе Ethereum, вырос до рекордного уровня, достигнув отметки $250,41. Как сообщает CNBC, в начале 2017 года эфир торговался на уровне $8,52.

Получается, что за пять месяцев электронная валюта выросла в цене на 2839%. В понедельник на открытии торгов за эфир давали $246.

Как отмечают эксперты, главным драйвером небывалого роста курса криптовалюты стала встреча основателя блокчейн-платформы Виталика Бутерина с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла на полях Экономического форума в Санкт-Петербурге. Бутерин поделился с российским лидером возможными вариантами использования его разработок на основе блокчейна, а Путин в свою очередь поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами.

Другая криптовалюта – биткоин – сегодня торгуется на уровне $2565. С начала года его курс неоднократно обновлял исторические рекорды.

Эксперты не исключают, что к концу года эфир может обойти биткоин по капитализации.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 22:25
#2
HYIP.Observer
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Имя: Владимир
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Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
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награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Криптовалюта эфир подорожала до рекордного максимума
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Эксперты не исключают, что к концу года эфир может обойти биткоин по капитализации.
По капитализации вряд ли конечно. Хотя в мире крипты, что уже только не случалось...
Я ожидаю, что именно к концу года кефир до $500 поднимется. Вот это уже более реально...
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Старый Сегодня, 22:33
#3
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,108
Благодарностей: 761
УГ: 15
КП: 0.295
подарки
Автор темы Re: Криптовалюта эфир подорожала до рекордного максимума
Цитата:
Сообщение от InfernusZp Посмотреть сообщение
Я ожидаю, что именно к концу года кефир до $500 поднимется. Вот это уже более реально...
В мире криптовалют сейчас все так непредсказуемо... Вот встретится Виталик Бутерин с Дональдом Трампом, тогда всплеск такой будет)))))
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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 22:37
#4
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,367
Благодарностей: 1,137
УГ: 28
КП: 0.672
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Криптовалюта эфир подорожала до рекордного максимума
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
В мире криптовалют сейчас все так непредсказуемо... Вот встретится Виталик Бутерин с Дональдом Трампом, тогда всплеск такой будет)))))
Виталику останется только плюнуть Трампу в лицо и вуаля, Биток будет позади в цене...
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Сказали спасибо:
Анна Чернобай (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:00
#5
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,108
Благодарностей: 761
УГ: 15
КП: 0.295
подарки
Автор темы Re: Криптовалюта эфир подорожала до рекордного максимума
Цитата:
Сообщение от InfernusZp Посмотреть сообщение
Виталику останется только плюнуть Трампу в лицо и вуаля, Биток будет позади в цене...
Ох если бы он или кто-либо другой так сделал, это была бы бомба такая)))
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Анна Чернобай на форуме  
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