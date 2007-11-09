Криптовалюта эфир подорожала до рекордного максимума

На минувших выходных курс эфира, криптовалюты на платформе Ethereum, вырос до рекордного уровня, достигнув отметки $250,41. Как сообщает CNBC, в начале 2017 года эфир торговался на уровне $8,52.
Получается, что за пять месяцев электронная валюта выросла в цене на 2839%. В понедельник на открытии торгов за эфир давали $246.
Как отмечают эксперты, главным драйвером небывалого роста курса криптовалюты стала встреча основателя блокчейн-платформы Виталика Бутерина с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла на полях Экономического форума в Санкт-Петербурге. Бутерин поделился с российским лидером возможными вариантами использования его разработок на основе блокчейна, а Путин в свою очередь поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами.
Другая криптовалюта – биткоин – сегодня торгуется на уровне $2565. С начала года его курс неоднократно обновлял исторические рекорды.
Эксперты не исключают, что к концу года эфир может обойти биткоин по капитализации.