Джейсон Лоу привлек $ 134,7 тысяч инвестиций на создание умной сумки для бизнес-леди

Джейсон Лоу хочет создать умную сумку для бизнес-леди и привлек 134 тысячи долларов инвестиций
Стартап Джейсона Лоу закрыл раунд финансирования на краудфандинговой площадке. Лоу смог привлечь 438 процентов желаемой суммы инвестиций. Лоу хотел собрать 30 тысяч долларов, но на момент завершения этапа сбора средств инвесторы уже вложили в проект 134 734 доллара. Лоу основал и разработал проект в Огдене, США.
Проект SMARTest уже запущен и предназначен для коммуникабельных и современных бизнес-леди, которые ведут активный образ жизни 24 часа в сутки. Сумочка будет обладать беспроводной зарядкой, в которой удобно переносить смартфон, который сможет постоянно быть заряженным на 100 %. Сумочка обладает системой защиты по сканеру отпечатка пальца, что бы никто посторонний не смог получить доступ к вашим вещам. В сумке встроена специальная защита, благодаря которой злоумышленники не смогут получить данные ваших карт и электронных документов. Если вы забудете свою сумку и отойдете на определенное расстояние от нее держа в руках свой смартфон он выдаст вам сигнализацию, что вы забыли свою сумку. С приложения на смартфоне так же можно разблокировать доступ к сумке. Синхронизация выполняется посредством соединения по Блютус. Сумочка так же имеет мягкое отделение для ноутбука с жесткой конструкцией. Это стильная сумка с функциональными особенностями.
Благодаря гео-локации, вы сможете найти сумку через приложение на смартфоне даже если не помните где ее оставили. Начальная ценовая категория этого товара составит 159 долларов и будет расти до 695 в зависимости от качества и функциональных особенностей сумки.
Такая сумочка обладает полноценным багажом бизнес-леди и поможет в любой ситуации. Теперь полный комплект необходимый для современного бизнеса будет у леди всегда под рукой, а безопасность и защита это как дополнительный стимул в желании быть не только успешным но и застрахованным.
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Специально для mmgp.ru