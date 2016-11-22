Viviva colorsheets привлек $ 151 тысячу инвестиций на создание портативной акварели

Стартап Viviva colorsheets собрал 151 тысячу долларов на революционную акварель
Проект Viviva colorsheets смог собрать на краудфандинговой площадке 378 процентов желаемых инвестиций еще за 5 дней до окончания сбора средств. На данный момент стартапу удалось привлечь 151 080 долларов, в то время как желаемая сумма была всего 40 тысяч долларов. Инвесторами выступили более 4 тысяч людей с разных стран.
Viviva colorsheets это революционная портативная акварель для творческих людей. Благодаря этой разработке все желающие могут носить свою акварель прямо в кармане, а при желании рисовать прямо на ходу. Основателем проекта выступил Адитья из Индийского города Мумбаи.
Особенно полезной вещью Viviva colorsheets может стать для художников-путешественников, ведь применяя новый метод рисования, можно не носить с собой много неудобных деталей. С это разработкой вы сможете начать рисовать картину если вам понравился заказ сидя за столиком в кафе, или находясь в пути на транспорте. Современный метод рисование акварелью очень неудобен и зачастую вымазывает много деталей при рисовании. От этого удалось избавиться благодаря Viviva colorsheets.
В набор входит 16 красивых цветов акварели. Каждый цвет выполнен в насыщенном оттенке и нанесен на бумагу. Что бы перенести цвет на кисть достаточно выбрать подходящий вам цвет и коснуться его. Благодаря большой коллекции цветов можно выбрать максимально подходящий оттенок для любой картины. Если добавить ко всему смешивание цветов, то получим практически бесконечный результат. Для подарочных вариантов Viviva Colorsheets разработана деревянная коробочка с лазерной гравировкой. Сама же коробка может находится в много разовом прочном чехле. Гравировка же придаст вашему подарку персонализированный фактор. Такое элегантное решение для подарка усиливает привлекательность продукта Viviva colorsheets.
Стартап обещает и подарки за привлечение инвесторов. Так 1 вариант предполагает дарение деревянного короба Indiegogo Special Edition. 2 Вариант подарка это кисточка, и третий вариант это сама акварель Viviva Colorsheets.
Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru