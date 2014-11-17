inik1080 Мастер

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Krypt.co привлек $1.2 млн., чтобы упростить защиту ключа шифрования для разработчиков

Krypt.co, новый стартап в области безопасности, основанный двумя бывшими студентами Массачусетского технологического института и одним из их профессоров, запускает бесплатный продукт под названием Kryptonite, призванный помочь разработчикам защитить свои закрытые ключи шифрования, используя приложение на своих смартфонах.



Компании удалось привлечь 1,2 миллиона долларов в посевном раунде финансирования от Rough Draft Ventures и General Catalyst, а также от Slow Ventures, SV Angel и Akamai Labs.



Krypt.co образовалась благодаря усилиям двух бывших студентов Массачусетского технологического института Алекса Гринмэна и Кевина Кинга, которые разделяли общую страсть к шифрованию. Оба друга полагали, что они нашли лучший способ защитить ключи шифрования и они нашли общий язык со своим профессором Дэвидом Гиффордом, который считал, что это хорошая идея и помог им основать компанию.





Kryptonite использует типичное шифрование открытого/закрытого ключа, используя протокол Secure Socket Shell (SSH), с помощью которого разработчики получают удаленный доступ к сетям. Как правило, они хранят свои закрытые ключи на ноутбуке, но учредители считают это по сути небезопасным, потому что приложения не изолированы друг от друга, как на смартфоне.



Они полагали, что, переместив процесс на телефон, хранение станет более удобным и безопасным. Вы просто загружаете бесплатное приложение Kryptonite, соединяете его со своим компьютером и используете SSH в обычном режиме. Когда вы пытаетесь подключиться к удаленным службам, например Github, для подтверждения кода, то вы увидите уведомление на своем телефоне. Если это не вы сделали запрос, то ваши ключи могут быть подвергнуты опасности и вы можете отклонить доступ и отменить ключи. Если это вы, то можете войти и продолжить.



Если пользователь потеряет телефон, то можно будет отключить доступ к услугам, используя свой закрытый ключ и сделать его бесполезным для человека, который нашел (или украл) телефон. Пока что продукт бесплатный, но разработчики надеются создать себе имя и добавить услуги, за которые в дальнейшем можно будет взимать плату.



Учредители все еще работают над административной архитектурой, но они планируют дать возможность администратору команды получать доступ к центральной панели управления, чтобы устанавливать политику устройств и видеть открытые ключи всех разработчиков в команде. В настоящий момент у компании есть финансы, чтобы нанять еще нескольких сотрудников и думать над созданием платных сервисов.



Уникальность



Перевод специально для MMGP.ru Krypt.co, новый стартап в области безопасности, основанный двумя бывшими студентами Массачусетского технологического института и одним из их профессоров, запускает бесплатный продукт под названием Kryptonite, призванный помочь разработчикам защитить свои закрытые ключи шифрования, используя приложение на своих смартфонах.Компании удалось привлечь 1,2 миллиона долларов в посевном раунде финансирования от Rough Draft Ventures и General Catalyst, а также от Slow Ventures, SV Angel и Akamai Labs.Krypt.co образовалась благодаря усилиям двух бывших студентов Массачусетского технологического института Алекса Гринмэна и Кевина Кинга, которые разделяли общую страсть к шифрованию. Оба друга полагали, что они нашли лучший способ защитить ключи шифрования и они нашли общий язык со своим профессором Дэвидом Гиффордом, который считал, что это хорошая идея и помог им основать компанию.Kryptonite использует типичное шифрование открытого/закрытого ключа, используя протокол Secure Socket Shell (SSH), с помощью которого разработчики получают удаленный доступ к сетям. Как правило, они хранят свои закрытые ключи на ноутбуке, но учредители считают это по сути небезопасным, потому что приложения не изолированы друг от друга, как на смартфоне.Они полагали, что, переместив процесс на телефон, хранение станет более удобным и безопасным. Вы просто загружаете бесплатное приложение Kryptonite, соединяете его со своим компьютером и используете SSH в обычном режиме. Когда вы пытаетесь подключиться к удаленным службам, например Github, для подтверждения кода, то вы увидите уведомление на своем телефоне. Если это не вы сделали запрос, то ваши ключи могут быть подвергнуты опасности и вы можете отклонить доступ и отменить ключи. Если это вы, то можете войти и продолжить.Если пользователь потеряет телефон, то можно будет отключить доступ к услугам, используя свой закрытый ключ и сделать его бесполезным для человека, который нашел (или украл) телефон. Пока что продукт бесплатный, но разработчики надеются создать себе имя и добавить услуги, за которые в дальнейшем можно будет взимать плату.Учредители все еще работают над административной архитектурой, но они планируют дать возможность администратору команды получать доступ к центральной панели управления, чтобы устанавливать политику устройств и видеть открытые ключи всех разработчиков в команде. В настоящий момент у компании есть финансы, чтобы нанять еще нескольких сотрудников и думать над созданием платных сервисов.

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