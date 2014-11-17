Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,574 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Krypt.co привлек $1.2 млн., чтобы упростить защиту ключа шифрования для разработчиков

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:36
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,797
Благодарностей: 1,025
УГ: 5
КП: 0.132
подарки
Krypt.co привлек $1.2 млн., чтобы упростить защиту ключа шифрования для разработчиков

Krypt.co, новый стартап в области безопасности, основанный двумя бывшими студентами Массачусетского технологического института и одним из их профессоров, запускает бесплатный продукт под названием Kryptonite, призванный помочь разработчикам защитить свои закрытые ключи шифрования, используя приложение на своих смартфонах.

Компании удалось привлечь 1,2 миллиона долларов в посевном раунде финансирования от Rough Draft Ventures и General Catalyst, а также от Slow Ventures, SV Angel и Akamai Labs.

Krypt.co образовалась благодаря усилиям двух бывших студентов Массачусетского технологического института Алекса Гринмэна и Кевина Кинга, которые разделяли общую страсть к шифрованию. Оба друга полагали, что они нашли лучший способ защитить ключи шифрования и они нашли общий язык со своим профессором Дэвидом Гиффордом, который считал, что это хорошая идея и помог им основать компанию.


Kryptonite использует типичное шифрование открытого/закрытого ключа, используя протокол Secure Socket Shell (SSH), с помощью которого разработчики получают удаленный доступ к сетям. Как правило, они хранят свои закрытые ключи на ноутбуке, но учредители считают это по сути небезопасным, потому что приложения не изолированы друг от друга, как на смартфоне.

Они полагали, что, переместив процесс на телефон, хранение станет более удобным и безопасным. Вы просто загружаете бесплатное приложение Kryptonite, соединяете его со своим компьютером и используете SSH в обычном режиме. Когда вы пытаетесь подключиться к удаленным службам, например Github, для подтверждения кода, то вы увидите уведомление на своем телефоне. Если это не вы сделали запрос, то ваши ключи могут быть подвергнуты опасности и вы можете отклонить доступ и отменить ключи. Если это вы, то можете войти и продолжить.

Если пользователь потеряет телефон, то можно будет отключить доступ к услугам, используя свой закрытый ключ и сделать его бесполезным для человека, который нашел (или украл) телефон. Пока что продукт бесплатный, но разработчики надеются создать себе имя и добавить услуги, за которые в дальнейшем можно будет взимать плату.

Учредители все еще работают над административной архитектурой, но они планируют дать возможность администратору команды получать доступ к центральной панели управления, чтобы устанавливать политику устройств и видеть открытые ключи всех разработчиков в команде. В настоящий момент у компании есть финансы, чтобы нанять еще нескольких сотрудников и думать над созданием платных сервисов.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Sayspring привлек $1,5 млн на программное обеспечение для разработчиков приложений. TTLuck2017 Горячие новости 0 22.05.2017 23:59
Стартап SoCash привлек $600 000, чтобы упростить процедуру снятия наличных денег forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.03.2017 11:53
Стартап Rippling привлек $7 млн и поможет упростить процедуру оформления сотрудников forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.03.2017 13:34
PlayFab привлек $3.1 в свой back-end сервис для разработчиков игр TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 2 05.12.2016 20:10
Stratis привлекла $600 тыс на ICO, чтобы расширить команду разработчиков bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.07.2016 10:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Монтгомери Бернс
profitmen.biz - profitmen
От Монтгомери Бернс в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар shiburshunchik
Hourly-true - hourly-true.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Karma Money - karmamoney.net
От hyip27 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт ruckus:9226 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Дам до 50 000р под низкий %
От VitoScolette в разделе «Частные кредиторы»
Аватара нет
comfybro - точный брокер
От comfybro в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,574
Тем
472,772
Сообщений
11,705,131

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube