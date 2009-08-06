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Audioburst привлек $6,7 млн для интеллектуальной поисковой системы для аудиоконтента



В то время, как Google успешно индексирует веб-страницы, чтобы пользователи могли легко находить контент с более чем одного миллиарда интернет-сайтов, начинающий стартап Audioburst делает успешные шаги, чтобы добиться аналогичных результатов в области аудиофайлов.



Стартап Audioburst, основанный в 2015 году, позиционирует себя как сайт для поиска радиовещательного контента, который использует технологию искусственного интеллекта для учета всех радиопередач в режиме реального времени, последующего их индексирования и облегчения доступа через различные поисковые системы. Он делает это благодаря «пониманию» смысла аудиоконтента и расшифровывает его с помощью обработки естественного языка (NLP). Затем сервис автоматически прикрепляет метаданные, чтобы любые поисковые запросы, введенные пользователями, отображали соответствующие аудиоклипы.



Сегодня Audioburst объявил о привлечении $6,7 млн. инвестиций, возглавленных японской компанией Advanced Media, с участием целого ряда инвесторов, в том числе Flint Capital и 2B-Angels. Кроме того, компания анонсировала свой новый API, который позволит радиодиджеям, различным брендам и издателям предоставлять персонализированный аудиоконтент, сообщается в официальном пресс-релизе компании.



Данный API позволяет сторонним разработчикам получать доступ к огромной библиотеке контента Audioburst для использования его аудио-каналов в собственных приложениях, развлекательных системах для автомобилей и других подключенных устройствах. При этом у Audioburst уже есть собственный функционал, аналогичный Alexa и доступный для Echo-устройств, который позволяет пользователям с помощью голосового поиска находить соответствующий аудиоконтент со всего Интернета.



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”Растущая популярность Amazon Echo, Google Home и других голосовых приложений создала растущий спрос на аудиоконтент“, – объяснил соучредитель и генеральный директор Audioburst Армир Хирш. ”Действительно, в 2016 году 20 процентов всех поисковых запросов на Android-устройствах в мобильном приложении Google выполнены с помощью голосовых команд. Пользователи научились легко получать требуемые ответы на свои голосовые вопросы, но теперь они ищут и подходящий контент“.



Если вы читаете где-нибудь в Интернете статью, а затем хотите вернуться к ней позже, то ее обычно довольно легко найти – для этого нужно просто воспользоваться ключевыми словами в поисковой системе. Но если вы слушаете интервью с вашим любимым комиком на одной из тысяч радиостанций в США, то позже довольно тяжело найти точный отрывок из этой трансляции. Данную проблему и стремится решить Audioburst. Радиодиджеям это поможет подбирать самый лучший контент, значительно облегчив его поиск.







”Мы хотим изменить методы восприятия аудиоконтента“, – отметил Хирш. ”Audioburst – это фактически аналог сервиса Spotify, только предназначенный для поиска соответствующего аудиосодержимого. Вместо того чтобы настраиваться на предварительно запрограммированную станцию или заранее выбранный список воспроизведения, наш искусственный интеллект создает уникальный стриминговый аудиопоток для каждого отдельно взятого слушателя. Каждый такой поток использует короткие аудиоклипы, которые получены из различных профессиональных аудиоисточников“.



С офисами в Нью-Йорке, Пало-Альто и Тель-Авиве Audioburst сейчас преимущественно сосредоточен на работе с разработчиками. Данный стартап предлагает базовый интерфейс поиска через свой собственный веб-сайт. Представитель Audioburst сообщил изданию VentureBeat, что компания планирует в ближайшем будущем разработать и мобильные приложения для поиска, ориентированные на потребителей.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/06/05/h...-easy-to-find/



https://text.ru/antiplagiat/593593d12a811 В то время, как Google успешно индексирует веб-страницы, чтобы пользователи могли легко находить контент с более чем одного миллиарда интернет-сайтов, начинающий стартап Audioburst делает успешные шаги, чтобы добиться аналогичных результатов в области аудиофайлов.Стартап Audioburst, основанный в 2015 году, позиционирует себя как сайт для поиска радиовещательного контента, который использует технологию искусственного интеллекта для учета всех радиопередач в режиме реального времени, последующего их индексирования и облегчения доступа через различные поисковые системы. Он делает это благодаря «пониманию» смысла аудиоконтента и расшифровывает его с помощью обработки естественного языка (NLP). Затем сервис автоматически прикрепляет метаданные, чтобы любые поисковые запросы, введенные пользователями, отображали соответствующие аудиоклипы.Сегодня Audioburst объявил о привлечении $6,7 млн. инвестиций, возглавленных японской компанией Advanced Media, с участием целого ряда инвесторов, в том числе Flint Capital и 2B-Angels. Кроме того, компания анонсировала свой новый API, который позволит радиодиджеям, различным брендам и издателям предоставлять персонализированный аудиоконтент, сообщается в официальном пресс-релизе компании.Данный API позволяет сторонним разработчикам получать доступ к огромной библиотеке контента Audioburst для использования его аудио-каналов в собственных приложениях, развлекательных системах для автомобилей и других подключенных устройствах. При этом у Audioburst уже есть собственный функционал, аналогичный Alexa и доступный для Echo-устройств, который позволяет пользователям с помощью голосового поиска находить соответствующий аудиоконтент со всего Интернета.”Растущая популярность Amazon Echo, Google Home и других голосовых приложений создала растущий спрос на аудиоконтент“, – объяснил соучредитель и генеральный директор Audioburst Армир Хирш. ”Действительно, в 2016 году 20 процентов всех поисковых запросов на Android-устройствах в мобильном приложении Google выполнены с помощью голосовых команд. Пользователи научились легко получать требуемые ответы на свои голосовые вопросы, но теперь они ищут и подходящий контент“.Если вы читаете где-нибудь в Интернете статью, а затем хотите вернуться к ней позже, то ее обычно довольно легко найти – для этого нужно просто воспользоваться ключевыми словами в поисковой системе. Но если вы слушаете интервью с вашим любимым комиком на одной из тысяч радиостанций в США, то позже довольно тяжело найти точный отрывок из этой трансляции. Данную проблему и стремится решить Audioburst. Радиодиджеям это поможет подбирать самый лучший контент, значительно облегчив его поиск.”Мы хотим изменить методы восприятия аудиоконтента“, – отметил Хирш. ”Audioburst – это фактически аналог сервиса Spotify, только предназначенный для поиска соответствующего аудиосодержимого. Вместо того чтобы настраиваться на предварительно запрограммированную станцию или заранее выбранный список воспроизведения, наш искусственный интеллект создает уникальный стриминговый аудиопоток для каждого отдельно взятого слушателя. Каждый такой поток использует короткие аудиоклипы, которые получены из различных профессиональных аудиоисточников“.С офисами в Нью-Йорке, Пало-Альто и Тель-Авиве Audioburst сейчас преимущественно сосредоточен на работе с разработчиками. Данный стартап предлагает базовый интерфейс поиска через свой собственный веб-сайт. Представитель Audioburst сообщил изданию VentureBeat, что компания планирует в ближайшем будущем разработать и мобильные приложения для поиска, ориентированные на потребителей.

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