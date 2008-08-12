3 аргумента в защиту биткоина

Хотя рынок биткоина (Bitcoin) сильно разогрет, называть происходящее на нем пузырем неверно, считает писатель и финансовый блогер Чарльз Хью Смит. В своем блоге он приводит три аргумента в защиту пока еще самой популярной криптовалюты.
1. Биткоин действительно полезен
Криптовалюты не похожи, к примеру, на неоправданно дорогие коллекционные игрушки. Они могут приносить пользу — упрощать международные платежи за товары и услуги. Смит не единственный, кто утверждает это. В недавней статье в The Economist отмечается, что биткоин стремится стать именно средством обмена, подобным доллару или другим традиционным валютам, а не просто цифровым аналогом золота. Китайские инвесторы использовали биткоин, чтобы выводить деньги из страны, и, как считается, это способствовало росту стоимости биткоина.
2. Криптовалюты — это не мошенничество
Основное свойство мошенничества — это асимметрия между тем, что знает о продукте продавец, и тем, что думает введенный в заблуждение покупатель. Первичные криптовалюты (биткоин, эфир, dash) имеют прозрачные правила выпуска. На этом рынке действует правило «То, что вы видите, — это то, что вы получаете». Конечно, мошенники могут использовать термины, связанные с криптовалютами, но это не делает мошеннической всю отрасль.
3. Потенциал рынка не исчерпан
Число потенциальных покупателей биткоина все еще в тысячи раз больше, чем число тех, кто уже пользуется криптовалютой. Пузыри возникают тогда, когда активом бросаются торговать все подряд, рынок перегревается и в какой-то момент число владельцев актива превышает число тех, кто готов заплатить за него еще больше. В этот момент попытка продать может подтолкнуть цены к обвалу, поскольку на рынке больше нет предложений покупателей, а есть только теряющие терпение продавцы.
Но оглянитесь вокруг: пока этого не происходит. Смит отмечает, что пока, по его наблюдениям, лишь немногие из его знакомых пользуются какой-либо из популярных криптовалют или спекулируют на недавно появившихся токенах. Вместе с тем, многие крупные институциональные инвесторы могут начать добавлять биткоин к списку своих базовых активов.