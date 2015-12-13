Американская компания Solbeg Group инвестирует в белорусский стартап Wandle

Стартап из Белоруссии Wandle привлек американские инвестиции
Основателя Павел Авдевич, как главный разработчик проекта Wandle рассказал, что стартапу удалось привлечь инвестиции от американских венчурных фондов. Главным инвестором выступила американская компания Solbeg Group. Сумма инвестиций, а так же условия предоставления их полностью конфиденциальны. Проект Wandle предусматривает разработку мобильного приложения которое посредством гео-локации управляет режимами вашего смартфона. Например ваш телефон автоматически перейдет в режим молчания, если вы посетите библиотеку или кинотеатр. А выйдя из этих объектов переведет смартфон обратно в звуковой режим. Основано приложение на автоматических данных с привязкой по гео.
Стартап Wandle много раз отмечали на разных конференциях. В прошлом году на выставке технологий стартап смог взять первое место как "Лучший стартап". Отметил проект и представитель центра поддержки предпринимателей. Представители Google так же отметили качественный и полезный стартап и помогли с размещением и продвижением приложения в Гугл маркете. Благодаря поддержке программа некоторое время была в топе таких стран как США, Индия, Россия, Южная Корея и Египет.
Создатель и главный разработчик Wandle рассказал, что сейчас пересматривается интерфейс и удобность приложения, а так же настройка автоматического функционала. Смартфон сможет сам посредством ИИ подстраиваться под своего хозяина. Благодаря программе можно установить места где смарфон будет автоматически переходить на Wi-Fi и уходя с этих мест будет возвращаться на передачу через мобильного оператора. Это позволит как сохранить деньги за потраченный трафик, так и позволит дольше прослужить батарее телефона.
На данный момент приложение доступно только на смартфонах под управлением Андроид, однако разработчики рассказали, что скоро появится и версия под IOS.
Уникальность: 100.00%
По материалам tech.onliner.by