Разработчик трекера для мониторинга грузовых поставок Tive, привлек $3 млн

Стартап Tive, расположенный в Бостоне, привлек $3 млн посевного финансирования для своего уникального мультисенсорного трекера для мониторинга поставок, в частности месторасположения и целостности груза.
Инвестиционный раунд был закрыт Accomplice в сотрудничестве с венчурным фондом NextView Ventures и уже существующими частными инвесторами из Bolt и Hyperplane. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для расширения команды, работающих в таких сферах как проектирование, маркетинговые исследования, продажи, а также для дальнейшей доработки своей облачной платформы.
Основанная генеральным директором Кренера Комони совместно с финансовым директором Робом Стивенсоном, Tive является разработчиком мультисенсорного трекера и облачной платформы, которые позволяют в режиме реального времени мониторить перевозку груза по всем видам транспорта.
На сегодняшний день, Tive обслуживают клиентов, работающие с электроникой, медицинскими приборами, фармацевтики, промышленного оборудования и с производством авто.
Перевод специально для MMGP.RU
Уникальность