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егодня я хочу разобраться является ли BetsStore одной из ведущих контор в России.

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Старый Сегодня, 20:25
#1
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
егодня я хочу разобраться является ли BetsStore одной из ведущих контор в России.
Всем привет, сегодня я хочу разобраться является ли BetsStore одной из ведущих контор в России. Для этого я сравню несколько букмекерских контор в нашей стране. Посмотрев на сайте: я обнаружил, что данной конторы нет, а значит либо она фальшивая, либо же совсем новая! Проделав множество ставок и выводов средств с этого сайта который является официальным сайтом BetsStore, я не встречал ни каких проблем. Но всё же, надо сравнить с другими ведущими конторами. Рассмотрю 2! Из них BetsStore...
1. Лига Ставок: проделав там небольшое кол-во ставок, я выяснил для себя, что кф. хоть и большие, а порой маленькие, встречаются довольно часто, так же, большинство кф. были почти равны, что явно запутывало меня в возможном победителе. В BetsStore, хорошо видны все различия между кф., а следовательно и между победителями!
2. Всеми известный LEON!: Он мне сразу не понравился! Объясню почему, во время регистрации у меня возникли проблемы, а точнее после неё я не мог внести деньги на счёт! Надо было подтвердить свою регистрацию в одном из салонов сотовой связи, это конечно не удобно! (больше не рассматривал). На телефон я скачал приложение LEON, но там не было ни одной проблемы, не знаю почему, но...
3. BetsStore: У вас дорогие читатели могут вызваться против моего мнения разногласия, но всё же расскажу про BetsStore на фоне уже сравнение.
Регистрация на сайте у меня не составила ни какого затруднения, а больше скажу вход в аккаунт возможен даже через соц.сети! У сайта нету своего мобильного приложения, но скорее всего оно будет. Так же на сайте присутствует форма оплаты бонусами! Бонусы можно заработать, в группе в "Вконтакте"(ссылку оставлю), затем эти бонусы можно использовать как реальный счёт. На сайте так же есть партнёрский аккаунт, который позволяет заключить "партнёрку" с администрацией, которая в свою очередь будет выплачивать вам деньги за какой нибудь выбранный вами способ оплаты! Кроме этого вам будет открыт доступ к созданию видео про сайт, за видео будет начисляться определённая сумма, от 200 рублей до 150$ на основной счет, откуда вы сможете быстро их вывести. (реальных! Не бонусных)
Что же касается ввода и вывода средств, то с этим проблем не будет. Минимальная сумма ввода 100 рублей, вывода - 300. Это конечно уступает другим конторам...

Рассказав вам о BetsStore, я не навязывал вам эту контору, а просто прорекламировал. Решайтесь! Делайте ставки! Поднимайтесь!
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