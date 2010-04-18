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обзор букмекерской конторы BETSSTORE
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Хотел бы провести небольшой обзор букмекерской конторы BETSSTORE. На данную контору я обратил свое внимание не так давно, и не пожалел об этом!
В букмекерской конторе BETSSTORE очень простой и интуитивный интерфейс, разберется даже человек который ни разу и не ставил. Регистрация на сайте простая, не требуется никаких подтверждений документов ( копий, сканов и т.д)
Что мне больше всего понравилось так это когда собираешь экспресс, ну допустим на тоталы то не надо переходить со страницы на страницу и искать необходимую команду и ставку, все необходимые ставки можно открыть на одной странице.
При регистрации новым пользователя дается бонус в 5 долларов, что тоже приятно удивляет. Но это еще не все, так же предусмотрен кеш-бек от совершенной ставки!
Можно делать свои прогнозы и получать за это деньги, для этого в BETSSTORE предусмотрены конкурсы!
Еще один приятный плюс так это то что при пополнении баланса с карточки СБЕРБАНК вы получаете бонус в размере 5% от суммы пополнения!!! Для меня это большой +++
Ну и конечно же есть минусы, а это: отсутствие приложения для телефонов и то что минимальная сумма пополнения равна 100 рублей, а для вывода 300 рублей
В целом же мне букмекерская контора понравилась, я сейчас только в ней и ставлю.
Так же есть отличная партнерская программа, с разными вариантами партнерства.
Если у кого-то появится желание зарегится вот ссылка на букмекерскую контору BETSSTORE