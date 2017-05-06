Long In Stock - longinstock.com

Старт проекта 5 июня 2017 года
О проекте:
Инвестиционные планы:
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Long In Stock анализирует IT-рынок с целью найти наиболее прибыльные сектора для инвестиций и осуществляют портфельную инвестиционную деятельность, в качестве фонда венчурных инвестиций. Наибольший интерес компании представляют сферы по управлению большими объёмами данных, разработка экосистемы интернета вещей и различные рекламные технологии. Мы сотрудничаем с большинством Английских сообществ, которые объединяют специалистов IT-рынка для инвестиционного сотрудничества. Для увеличения доли нашего венчурного фонда мы разработали онлайн-платформу, позволяющую нам увеличить объём инвестиций и капитализацию, а вам стать полноправными инвесторами компании Long in Stock. Для того, чтобы стать инвестором, достаточно пройти регистрацию и создать один из депозитов, специально разработанных для наших инвесторов.
Платежные системы:
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BIG DATA
4.1% в день на 30 дней
От 20 до 500$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 30 дней
23% прибыли в месяц
АНТИПИРАТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
3.7% в день на 45 дней
От 501 до 2000$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 45 дней
42% прибыли в месяц
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
3.8% в день на 60 дней
От 2001 до 5000$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 60 дней
66% прибыли в месяц
РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
3.9% в день на 90 дней
От 5001 до 10000$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 90 дней
84% прибыли в месяц
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, NixMoney, QIWI
Реферальная комиссия:
Для инвесторов: 5% - 3% - 1%
Для представителей: 7% - 4% - 2%
О сервере:
IP Address 185.154.13.93 is hosted on a dedicated server
IP Location Netherlands - Drenthe - Meppel - On-line Data Ltd.
ASN Netherlands AS21100 ITLDC-NL, UA (registered Aug 27, 2001)
Name Server: NS1.ZOMRO.COM
Name Server: NS2.ZOMRO.COM
SSL:
Valid from May 9, 2017 to May 10, 2018
Serial Number: 8e160c95103e134c0465962082423b58
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
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Наш вклад:
Pay system : PerfectMoney
Date: 06/05/2017 16:09
Batch: 178357859
From: U12245869
To: U14257414
Amount: -203.98
Currency: USD
Memo: Sent Payment 200.00 USD to account U14257414. Memo: Shopping Cart Payment. ÐŸÐ¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÑ‡Ñ‘Ñ‚Ð° Longinstock.com monhyip