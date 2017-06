monhyip Премиум



Long In Stock - longinstock.com Старт проекта 5 июня 2017 года



О проекте:

Цитата: Long In Stock анализирует IT-рынок с целью найти наиболее прибыльные сектора для инвестиций и осуществляют портфельную инвестиционную деятельность, в качестве фонда венчурных инвестиций. Наибольший интерес компании представляют сферы по управлению большими объёмами данных, разработка экосистемы интернета вещей и различные рекламные технологии. Мы сотрудничаем с большинством Английских сообществ, которые объединяют специалистов IT-рынка для инвестиционного сотрудничества. Для увеличения доли нашего венчурного фонда мы разработали онлайн-платформу, позволяющую нам увеличить объём инвестиций и капитализацию, а вам стать полноправными инвесторами компании Long in Stock. Для того, чтобы стать инвестором, достаточно пройти регистрацию и создать один из депозитов, специально разработанных для наших инвесторов. Инвестиционные планы:

Цитата: BIG DATA

4.1% в день на 30 дней

От 20 до 500$

Депозит включён в выплаты

Срок депозита 30 дней

23% прибыли в месяц



АНТИПИРАТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.7% в день на 45 дней

От 501 до 2000$

Депозит включён в выплаты

Срок депозита 45 дней

42% прибыли в месяц



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

3.8% в день на 60 дней

От 2001 до 5000$

Депозит включён в выплаты

Срок депозита 60 дней

66% прибыли в месяц



РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.9% в день на 90 дней

От 5001 до 10000$

Депозит включён в выплаты

Срок депозита 90 дней

84% прибыли в месяц Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, NixMoney, QIWI

Реферальная комиссия:

Для инвесторов: 5% - 3% - 1%

Для представителей: 7% - 4% - 2%



О сервере:

IP Address 185.154.13.93 is hosted on a dedicated server

IP Location Netherlands - Drenthe - Meppel - On-line Data Ltd.

ASN Netherlands AS21100 ITLDC-NL, UA (registered Aug 27, 2001)

Name Server: NS1.ZOMRO.COM

Name Server: NS2.ZOMRO.COM



SSL:

Valid from May 9, 2017 to May 10, 2018

Serial Number: 8e160c95103e134c0465962082423b58

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA



ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Наш вклад:

Pay system : PerfectMoney

Date: 06/05/2017 16:09

Batch: 178357859

From: U12245869

To: U14257414

Amount: -203.98

Currency: USD

