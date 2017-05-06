Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Long In Stock - longinstock.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:07
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 83,834
Благодарностей: 8,070
УГ: 8
КП: 0.228
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Long In Stock - longinstock.com
Старт проекта 5 июня 2017 года

О проекте:
Цитата:
Long In Stock анализирует IT-рынок с целью найти наиболее прибыльные сектора для инвестиций и осуществляют портфельную инвестиционную деятельность, в качестве фонда венчурных инвестиций. Наибольший интерес компании представляют сферы по управлению большими объёмами данных, разработка экосистемы интернета вещей и различные рекламные технологии. Мы сотрудничаем с большинством Английских сообществ, которые объединяют специалистов IT-рынка для инвестиционного сотрудничества. Для увеличения доли нашего венчурного фонда мы разработали онлайн-платформу, позволяющую нам увеличить объём инвестиций и капитализацию, а вам стать полноправными инвесторами компании Long in Stock. Для того, чтобы стать инвестором, достаточно пройти регистрацию и создать один из депозитов, специально разработанных для наших инвесторов.
Инвестиционные планы:
Цитата:
BIG DATA
4.1% в день на 30 дней
От 20 до 500$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 30 дней
23% прибыли в месяц

АНТИПИРАТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
3.7% в день на 45 дней
От 501 до 2000$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 45 дней
42% прибыли в месяц

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
3.8% в день на 60 дней
От 2001 до 5000$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 60 дней
66% прибыли в месяц

РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
3.9% в день на 90 дней
От 5001 до 10000$
Депозит включён в выплаты
Срок депозита 90 дней
84% прибыли в месяц
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, NixMoney, QIWI
Реферальная комиссия:
Для инвесторов: 5% - 3% - 1%
Для представителей: 7% - 4% - 2%

О сервере:
IP Address 185.154.13.93 is hosted on a dedicated server
IP Location Netherlands - Drenthe - Meppel - On-line Data Ltd.
ASN Netherlands AS21100 ITLDC-NL, UA (registered Aug 27, 2001)
Name Server: NS1.ZOMRO.COM
Name Server: NS2.ZOMRO.COM

SSL:
Valid from May 9, 2017 to May 10, 2018
Serial Number: 8e160c95103e134c0465962082423b58
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Наш вклад:
Pay system : PerfectMoney
Date: 06/05/2017 16:09
Batch: 178357859
From: U12245869
To: U14257414
Amount: -203.98
Currency: USD
Memo: Sent Payment 200.00 USD to account U14257414. Memo: Shopping Cart Payment. ÐŸÐ¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÑ‡Ñ‘Ñ‚Ð° Longinstock.com monhyip
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http://monhyip.net/b/1.gif
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monhyip вне форума  
Старый Сегодня, 20:32
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,929
Благодарностей: 6,023
УГ: 37
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Long In Stock - longinstock.com
ЛондОн ну диз смотрится очень неплохо.
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Старый Сегодня, 20:38
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 838
Благодарностей: 189
УГ: 1170
КП: 0.077
Re: Long In Stock - longinstock.com
0,76% реальная прибыльность
И, конечно, иконки мобильных приложений. Которых никогда не будет.
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Старый Сегодня, 20:45
#4
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,224
Благодарностей: 852
УГ: 7
КП: 0.037
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Re: Long In Stock - longinstock.com
Чот не видать соц сетей. Без них как то несолидно!
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