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ЦБ РФ: страхование вкладов малого бизнеса не приведет к большой нагрузке на банки

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ЦБ РФ: страхование вкладов малого бизнеса не приведет к большой нагрузке на банки
Каждый год Центробанк РФ лишает лицензии около ста разных банков. И если вклады населения в банках застрахованы, то вклады предприятий не застрахованы. И у юридических лиц и предпринимателей фактически нет шансов вернуть деньги обратно. В большинстве случаев перед отзывом лицензии и банкротством банки выводят все активы и у кредиторов практически нет шансов что-либо вернуть с банка у которого отозвана лицензия.

Отзыв лицензии банков часто приводит к банкротству предприятий, так как согласно действующего законодательства юридические лица и предприниматели обязаны всю выручку сдавать в банки. Таким образом, банкротство одного банка ведет за собой череду других банкротств предприятий, а это в свою очередь увольнение ни в чем не повинных сотрудников.

Бизнес-сообщества страны уже неоднократно обращались к Президенту РФ, Правительству РФ с просьбой ввести страхование юридических лиц и предпринимателей в качестве меры поддержки бизнеса и обеспечения более стабильного инвестиционного климата и экономического развития страны.

Против введения страхования юридических лиц и предпринимателей выступают главы Сбербанка и ВТБ 24. По мнению главы ВТБ 24 Задорного страхование субъектов малого бизнеса противоречит самому духу предпринимательства. Предпринимательство осуществляется за свой страх и риск, а какой будет риск если вклады предпринимателей застрахованы. Возникает вопрос, а что тогда делать работникам, ведь от них ничего не зависит, а в случае банкротства банка и банкротства предприятия, простые работники неожиданно теряют работу. Что делать с такими людьми.

Сейчас практически все вклады юридических лиц находятся в крупных банках, так как предприниматели боятся потерять деньги и стараются выбрать более стабильный банк. Но крупным банкам не очень выгодно работать с мелким бизнесом, так как у них нет большого объема денежных средств и больших оборотов. Не выгодность работы крупные банки компенсируют дороговизной открытия счета и обслуживания. А у бизнеса и так большие затраты и предприниматели стоят перед выбором больших комиссий или надежности банка. Если будет введено страхование вкладов все банки будут поставлены в одинаковые условия.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной страхование малого бизнеса не создаст большую нагрузку на банковскую систему. Так же как и физических лиц, предполагается, что вклады юридических лиц субъектов малого бизнеса будут застрахованы на 1.4 миллиона рублей.

Специально для mmgp.ru

По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...-cb-1002067642

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59357e5c42c8f
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