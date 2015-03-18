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Eazy Financial Services объявила о запуске своей биометрической платежной сети

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Eazy Financial Services объявила о запуске своей биометрической платежной сети
Eazy Financial Services, базирующаяся в Бахрейне платежная компания, станет первой биометрической платежной сетью Бахрейна, эту возможность предоставила американская компания NCR.


Для начала использования этой услуги, пользователям нужно зарегистрировать отпечатки своих пальцев в банках, которые связаны с сетью Eazy. После этого они могут использовать отпечатки своих пальцев в любом терминале банкомата или пункта продажи вместо использования карты. NCR помогает Eazy развивать инфраструктуру путем предоставления услуг финансовым учреждениям в Бахрейне.

В будущем NCR поможет компании расшириться в других районах Ближнего Востока. Eazy использует для аутентификации Authentic, платформу обработки транзакций от NCR. Система может обрабатывать покупки в банкоматах и POS-терминалах, а также предоставлять услуги цифрового банковского обслуживания или центра обслуживания клиентов, при этом обладает высокою скоростью и высоким уровнем контроля.

Халед Аль-Ахли, генеральный директор Eazy Financial Services, что компания «NCR ищет способы, чтобы помочь нам построить надежную инфраструктуру через свои знания в области оборудования и программного обеспечения». NCR заявила, что её платформу Authentic можно интегрировать в любой банкинг и систему (например в систему, которая предназначена для того что бы выявить мошенничество). Платформа может принимать транзакции с любого источника, проводить авторизацию платежей и проводить проверку на подлинность.

Специально для mmgp.ru
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