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LVMH инвестирует $34 млн в косметический бренд Il Makiage

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LVMH инвестирует $34 млн в косметический бренд Il Makiage

Группа LVMH владеет престижными брендами, такими как Louis Vuitton, Dior и Sephora.

Американская инвестиционная компания L Catterton инвестировала 34 миллиона долларов в израильскую косметическую марку Il Makiage за 35,8% акций компании. L Catterton, один из крупнейших в мире потребительских инвестиционных фондов, который управляет капиталом в 14 миллиардов долларов, контролируется LVMH (Louis Vuitton, Moet Chandon, Hennessy), дочерней компанией Groupe Arnault.

Привлеченный капитал будет финансировать проникновение бренда в США. Генеральный директор Il Makiage Оран Хольцман сохранил контроль над компанией.

Хольцман заявил: "Помимо потрясающих ноу-хау и многих связей, группа LVMH это крупнейший в мире конгломерат престижных брендов, которому принадлежат Louis Vuitton, Dior и Sephora. Мы гордимся тем, что Il Makiage становится частью такой сильной и влиятельной группы."

"После приобретения права собственности на международный бренд Il Makiage текущие инвестиции являются важной вехой в глобальном плане расширения бренда. Я не сомневаюсь, что инвестиции позволят нам реализовать наше видение позиционирования Il Makiage как ведущего мирового профессионала брендовой косметики".

Тридцатитрехлетний Хольцман приобрел Il Makiage в 2013 году за 12 миллионов шекелей. Марка Il Makiage была основана более 40 лет назад в Нью-Йорке. В 2015 году израильская компания приобрела право собственности на международный бренд у основателей американской сети. Компания имеет 41 магазин в Израиле и пять колледжей, преподающих косметические специальности. Il Makiage предлагает 800 косметических продуктов и не использует животных для тестирования своих продуктов.

LVMH - международная французская корпорация в индустрии продуктов для жизни. Она была основана как слияние между домом моды Louis Vuitton и Moet Hennessy и имеет 60 престижных дочерних компаний. Холдинговой компании Christian Dior принадлежит 41,36% акций LVMH и 59,01% от прав голоса в компании. Бернард Арно, контролирующий акционер в Christian Dior, является председателем правления как LVMH, так и Christian Dior.


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