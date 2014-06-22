Herbalife прогнозирует увеличение прибыли не смотря на ужесточения ФТК

На фото: Майкл О. Джонсон, Председатель и главный исполнительный директор Herbalife Nutrition, выступает во время глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз
Производитель пищевых добавок компания Herbalife Ltd в воскресенье подняла свой скорректированный прогноз по прибыли в текущем квартале не смотря на то, что о она заявила о превышении лимитов в рамках соглашения с Федеральной торговой комиссией США, независимым агентством Правительства США, призванным защищать права потребителей.
Сейчас Herbalife ожидает скорректированную прибыль в $0.95 -$1,15 за акцию во втором квартале, который закончится 30 июня, по сравнению с $0.88 -$1,08 на акцию как ожидалось ранее.
Тем не менее, компания заявила, что ее ожидаемые продажи упадут на 6% - 2% из-за перехода на новые правила Федеральной торговой комиссии США вместе с ослаблением бизнеса в Мексике. Ранее ожидалось, что продажи сократятся на 4,5%-0,5%.
В Лос-Анджелесе компания также заявила, что 90% зафиксированных продаж осуществлялось в США в мае, что превышает лимит в 80% процентов, предусмотренный в соглашении с Федеральной торговой комиссией.
"Эти цифры должны положить конец любым вопросам относительно спроса на наши продукты питания и эффективности нашей модели ведения бизнеса", - заявил главный исполнительный директор Richard Goudis.
Herbalife, который был обвинен миллиардером и крупнейшим инвестором William Ackman в том, что является финансовой пирамидой, из за способа организации и ведения бизнеса согласился выплатить 200 миллионов долларов и закрыть выдвигаемые к нему притензии, чтобы избежать дополнительных и более пристальных проверок регулятора.
В декабре 2012 года, менеджер хедж-фонда William Ackman открыл короткую позицию стоимостью в $1 млрд. на уменьшение стоимости акций Herbalife.
После этого William Ackman много раз обвинял компанию в том, что она является незаконной финансовой пирамидой, и даже снялся в документальном фильме о Herbalife под названием "ставка на ноль", чтобы объяснить свою позицию. Но как компания до сих пор существует, он проиграл, хотя и получил небольшую (по сравнению с его вкладом) денежную компенсацию.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.businessinsider.com/herba...reshold-2017-6
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