Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Silver Magnet Limited - silvermagnet.uk

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:42
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 6,582
Благодарностей: 1,007
УГ: 14
КП: 0.008
Silver Magnet Limited - silvermagnet.uk
Я не админ!

Начало: 05/06/2017

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Около:

Станьте частью нашей команды и обеспечите свое счастливое будущее.

Всю жизнь мы живем и не думаем об элементарных вещах, без которых жизнь просто невозможна. Оценить роль металлов в нашей жизни довольно просто - просто оглянитесь и осмотритесь. Металл везде - кухонная утварь, бытовая техника, автомобили и т. Д. И было бы странно, если бы мы в нашей жизни без этого занимали значительную часть химического стола Менделеева.

В 2014 году мы создали Silver Magnet Limited. Мы - команда профессионалов, которым удалось связать все ведущие мировые горнодобывающие компании и производителей перерабатывающей полиметаллической руды с наличием таких химических элементов, как Cu, Ag, Au, Pt. Мы научились адаптироваться и постоянно работать в разных экономических условиях.

Чертеж:
4,5% в день в течение 30 дней;
5,5% в день в течение 40 дней;
6,5% в день в течение 50 дней;
700% через 90 дней.

Реферальная комиссия:
10%

Платежные процессоры:
Bitcoin, Payeer, PerfectMoney.

Минимальный депозит:
$5

Особенности
Защита DDOS
SSL
Уникальный дизайн

Наш депозит:
----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount:0.03858099 BTC
Hash:c166d993d4b6ea35919fe743cb755c38923bb91b9951c 7eef89f57c61c08a6bc
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Старый Сегодня, 19:00
#2
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 5,386
Благодарностей: 994
УГ: 11
КП: 0.077
подарки
Re: Silver Magnet Limited - silvermagnet.uk
По технике фигня с много раз б/у дизом. Вряд ли работа админа будет лучше, чем его творение.
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