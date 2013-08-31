Silver Magnet Limited - silvermagnet.uk

Я не админ!
Начало:
05/06/2017
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Около:
Станьте частью нашей команды и обеспечите свое счастливое будущее.
Всю жизнь мы живем и не думаем об элементарных вещах, без которых жизнь просто невозможна. Оценить роль металлов в нашей жизни довольно просто - просто оглянитесь и осмотритесь. Металл везде - кухонная утварь, бытовая техника, автомобили и т. Д. И было бы странно, если бы мы в нашей жизни без этого занимали значительную часть химического стола Менделеева.
В 2014 году мы создали Silver Magnet Limited. Мы - команда профессионалов, которым удалось связать все ведущие мировые горнодобывающие компании и производителей перерабатывающей полиметаллической руды с наличием таких химических элементов, как Cu, Ag, Au, Pt. Мы научились адаптироваться и постоянно работать в разных экономических условиях.
Чертеж:
4,5% в день в течение 30 дней;
5,5% в день в течение 40 дней;
6,5% в день в течение 50 дней;
700% через 90 дней.
Реферальная комиссия:
10%
Платежные процессоры:
Bitcoin, Payeer, PerfectMoney.
Минимальный депозит:
$5
Особенности
Защита DDOS
SSL
Уникальный дизайн
Наш депозит:
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BTC amount:0.03858099 BTC
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