Способствуем развитию науки, математики и технологиям вместе с Gridcoin! Gridcoin (GRC). Его мало пиарили, потому и внимания пользователи ему практически не уделяют. Хотя монета не плохая и добавлена для торговли на криптовалютные биржи Poloniex, C-CEX и Bittrex.







Характеристика Гридкоин



Начну описание с самого привлекательного места: майниг GRC доступен не только на сильном ПК! Добывать монеты можно даже при помощи компактного смартфона. Не надо выделять средства для приобретения Asic и с опасением ожидать квитанцию об оплате за электричество. Появившийся на рынке в 2013 г, альткоин функционирует на базе открытой программной платформы Boinc. Доступны приложения для Android, Windows и Mac OS X.



Гридкоин, как и Research Support Coin, Curecoin да Ripple посвящен тем же самым принципам. Только в отличие от перечисленных криптовалют GRC даёт возможность своим майнерам самостоятельно выбирать направление для заработка из более 30 проектов в области материаловедения, технологий, космических исследований, математики и науки.



Система награждения работает по принципу оплаты за каждый блок от 5 GRC до 150 GRC. При этом пользователи не занимаются хэшированием. Ресурсы планшета направляются на продуктивные вычисления, поддерживающие все научные и технологические направления. Коллектив Гридкоин чаще всего помогает в решении таких ситуаций, как сопоставление геномов, изучение астрофизики и поиск более эффективных лекарств от различных заболеваний.



Что делает монету особенной?



До появления на рынке Гридкоин, курс которой можно узнать на площадках криптовалют, программная платформа Boinc, работающая с 2002 г, была практически недоступна для благотворительных сумм. Но с появлением GRC ситуация кардинально изменилась. Воспользовавшись инновационными технологиями, создатели алькоина сумели решить сразу несколько сложных задач. Boinc стала регулярно получать средства для своих исследований. Майнеры получили возможность в любом уголке земного шара получать заработок путём использования пространства цифрового рынка и при этом вносить свою лепту в важные области нашей жизни.



Стоит отметить маленький нюанс. Если добывать альткоин непосредственно в сети Гридкоин, то награда за каждый блок буде колебаться в пределах 5 GRC. Но стоит только перед началом процесса активировать Boinc, то награда вырастит в несколько раз. Функционал сервиса Gridcoin GRC позволяет всем желающим воспользоваться свободным доступом к исходным кодам, проводить международные платежи и мгновенные внутренние переводы с минимальным размером комиссионных. Быстрота обработки транзакций осуществляется за счёт интенсивной памяти генерации «proof-of-work», основанной на скрипт алгоритме. Монеты GRC также можно хранить на счетах электронных кошельков, либо же обменивать на биткоины с долларами и на все альткоины, которые встречаются на площадках криптовалютных бирж.



Несколько слов о ресурсе монеты



На страницах международного официального сайта gridcoin.us можно детально изучить информацию относительно майнига, получить ответы на возникшие вопросы и прочитать свежие новости. В разделе «Обмены» содержится перечень криптобирж, где доступна монета для купли-продажи, ресурсы, принимающие расчет в GRC, а также ссылки на скачивания приложений электронных кошельков. Свою долю информации тоже отыщут на сайте и инвесторы.



Создатели Гридкоин не уклоняется от общения с почитателями и своими клиентами. Заглянув в раздел «Сообщество», можно воспользоваться оставленными ссылками и заглянуть в соц.группы либо же пообщаться на форуме. Здесь же находится и форма обратной связи.



В завершение



Альткоины различным идеям посвящаются, но длительно на рынке задерживаются лишь сильно пропиаренные и те, кто реальную помощь приносит человечеству. Как раз Гридкоин относится ко второй группе. Я думаю, у этого форка есть перспективное будущее. А что думаете вы?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Чему только не посвящают альткоины их создатели. Вот даже концептуальный форк разработали под названием. Его мало пиарили, потому и внимания пользователи ему практически не уделяют. Хотя монета не плохая и добавлена для торговли на криптовалютные биржи Poloniex, C-CEX и Bittrex.Начну описание с самого привлекательного места: майниг GRC доступен не только на сильном ПК! Добывать монеты можно даже при помощи компактного смартфона. Не надо выделять средства для приобретения Asic и с опасением ожидать квитанцию об оплате за электричество. Появившийся на рынке в 2013 г, альткоин функционирует на базе открытой программной платформы Boinc. Доступны приложения для Android, Windows и Mac OS X., как и Research Support Coin, Curecoin да Ripple посвящен тем же самым принципам. Только в отличие от перечисленных криптовалют GRC даёт возможность своим майнерам самостоятельно выбирать направление для заработка из более 30 проектов в области материаловедения, технологий, космических исследований, математики и науки.Система награждения работает по принципу оплаты за каждый блок от 5 GRC до 150 GRC. При этом пользователи не занимаются хэшированием. Ресурсы планшета направляются на продуктивные вычисления, поддерживающие все научные и технологические направления. Коллективчаще всего помогает в решении таких ситуаций, как сопоставление геномов, изучение астрофизики и поиск более эффективных лекарств от различных заболеваний.До появления на рынкекоторой можно узнать на площадках криптовалют, программная платформа Boinc, работающая с 2002 г, была практически недоступна для благотворительных сумм. Но с появлением GRC ситуация кардинально изменилась. Воспользовавшись инновационными технологиями, создатели алькоина сумели решить сразу несколько сложных задач. Boinc стала регулярно получать средства для своих исследований. Майнеры получили возможность в любом уголке земного шара получать заработок путём использования пространства цифрового рынка и при этом вносить свою лепту в важные области нашей жизни.Стоит отметить маленький нюанс. Если добывать альткоин непосредственно в сети, то награда за каждый блок буде колебаться в пределах 5 GRC. Но стоит только перед началом процесса активировать Boinc, то награда вырастит в несколько раз. Функционал сервисапозволяет всем желающим воспользоваться свободным доступом к исходным кодам, проводить международные платежи и мгновенные внутренние переводы с минимальным размером комиссионных. Быстрота обработки транзакций осуществляется за счёт интенсивной памяти генерации «proof-of-work», основанной на скрипт алгоритме. Монеты GRC также можно хранить на счетах электронных кошельков, либо же обменивать на биткоины с долларами и на все альткоины, которые встречаются на площадках криптовалютных бирж.На страницах международного официального сайтаможно детально изучить информацию относительно майнига, получить ответы на возникшие вопросы и прочитать свежие новости. В разделе «Обмены» содержится перечень криптобирж, где доступна монета для купли-продажи, ресурсы, принимающие расчет в GRC, а также ссылки на скачивания приложений электронных кошельков. Свою долю информации тоже отыщут на сайте и инвесторы.Создателине уклоняется от общения с почитателями и своими клиентами. Заглянув в раздел «Сообщество», можно воспользоваться оставленными ссылками и заглянуть в соц.группы либо же пообщаться на форуме. Здесь же находится и форма обратной связи.Альткоины различным идеям посвящаются, но длительно на рынке задерживаются лишь сильно пропиаренные и те, кто реальную помощь приносит человечеству. Как разотносится ко второй группе. Я думаю, у этого форка есть перспективное будущее. А что думаете вы?------------------------

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