Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,555 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Последствия увеличения стоимости транзакций для экосистемы Биткойна

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:29
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,262
Благодарностей: 8,852
УГ: 6
КП: 0.158
подарки
награды Волшебный горшочек 
Последствия увеличения стоимости транзакций для экосистемы Биткойна

По мере того, как в среде разработчиков и глав компаний по-прежнему не утихают споры по поводу способа масштабирования сети, комиссионные платежи за биткойн-транзакции продолжают расти, а количество “застрявших” операций бьет новые рекорды.

Вместе с тем, сложившаяся ситуация имеет и менее заметные последствия, которые, тем не менее, влияют на развитие экосистемы.

Обесценивание “физических биткойнов”

Материальные биткойн-монеты давно доступны в любых размерах и формах. Однако, стоимость их актуализации в сети растет, вместе с увеличением стоимости комиссий. Эта особенность обесценивает многие токены.

Об этом ранее писал Роджер Вер:

“Удивительно, как маленькие блоки и высокие комиссии обесценивают физические токены BTCC”

Микротранзакции

Некоторые транзакции очень малы и комиссионные за их обработку экономически несущественны. Ежедневно, микротранзакции, общей стоимостью, около 5 BTC, “застревают” в сети.

Чаевые

Вслед за появлением биткойна, возникла мода вознаграждать авторов понравившегося контента небольшим количеством сатоши. Несмотря на то, что технически это по-прежнему осуществимо, каждая транзакция (даже в 1$) обойдется, примерно, в 2$ комиссионных. В общем и целом, микротранзакции в Биткойне стали нецелесообразны из-за увеличения комиссионных сборов.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением о новостях в комментариях.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
За 2 года 150% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
pilot10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бэклог Биткойна увеличился до 55 тыс транзакций Анна Чернобай Bitcoin 2 15.04.2017 18:46
Время исключить банки Великобритании из экосистемы Биткоина? Alex077 Новости криптовалют 0 14.02.2017 15:58
Как построить процветающий Startup экосистемы в любом месте Clic Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.09.2016 19:48
Прогноз стоимости биткойна на 2016 год pilot10 Новости криптовалют 38 04.12.2015 01:20
Считаете, что у Биткойна нет внутренней стоимости? 22 причины передумать Roman101 Новости криптовалют 4 22.07.2015 05:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Наиля
"Письмо от сотрудника Вебмани" (FrichX)
От Наиля в разделе «WebMoney»
Аватар POKER100
cashhourlyinvest - cashhourlyinvest.com
От POKER100 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар valery5599
В Чехии остановились все автозаводы Skoda
От valery5599 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар mokin35
РЖД на месяц снизила стоимость проезда в электричках в Забайкалье
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Отказ России от "Южного потока" идет на пользу Украине - Die Zeit
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар mokin35
Общий объем инвестиций составит около 25 миллионов евро
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,555
Тем
472,749
Сообщений
11,704,306

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube