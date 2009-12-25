Последствия увеличения стоимости транзакций для экосистемы Биткойна

По мере того, как в среде разработчиков и глав компаний по-прежнему не утихают споры по поводу способа масштабирования сети, комиссионные платежи за биткойн-транзакции продолжают расти, а количество “застрявших” операций бьет новые рекорды.
Вместе с тем, сложившаяся ситуация имеет и менее заметные последствия, которые, тем не менее, влияют на развитие экосистемы.
Обесценивание “физических биткойнов”
Материальные биткойн-монеты давно доступны в любых размерах и формах. Однако, стоимость их актуализации в сети растет, вместе с увеличением стоимости комиссий. Эта особенность обесценивает многие токены.
Об этом ранее писал Роджер Вер:
“Удивительно, как маленькие блоки и высокие комиссии обесценивают физические токены BTCC”
Микротранзакции
Некоторые транзакции очень малы и комиссионные за их обработку экономически несущественны. Ежедневно, микротранзакции, общей стоимостью, около 5 BTC, “застревают” в сети.
Чаевые
Вслед за появлением биткойна, возникла мода вознаграждать авторов понравившегося контента небольшим количеством сатоши. Несмотря на то, что технически это по-прежнему осуществимо, каждая транзакция (даже в 1$) обойдется, примерно, в 2$ комиссионных. В общем и целом, микротранзакции в Биткойне стали нецелесообразны из-за увеличения комиссионных сборов.
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