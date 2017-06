OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,925 Благодарностей: 1,002 УГ: 22 КП: 0.181 подарки

Сервис Growella помогает молодежи выбрать "правильную" кредитку



Американский онлайн-ресурс по финансовой грамотности Гровелла (



Какие кредитные карты наиболее интересны для сегодняшних потребителей? Этот вопрос и решил выяснить сервис по финансовой грамотности Growella.com, который уже сейчас может предложить своим пользователям на выбор более 500 разных платежных карт.



Для того, чтобы выявить лучшие по ценности для пользования на сегодняший день кредитные карты, сервис Growella разработал свой объективный алгоритм, который основан на оценке вознаграждений предлагаемых за пользование конкретно каждой кредитной картой (имеется ввиду кешбек - у каких карт он самый лучший). Кроме того, алгоритм учитывает схему расходов типичного молодого человека (как сейчас их обычно называют миллениалов) и помимо этого он помогает построить для такого миллениала реалистичный временной план-график пользования каждой предложенной ему кредитной карты.



И вот для выбора для пользователя этим сервисом самой лучшей карты из предлагаемых, этот алгоритм берёт в расчёт данные банков-эмитентов предлагаемых кредитных карт, а также использует информацию Бюро переписи населения США и Статистического управления министерства труда Америки. А далее выполняет объективный анализ с тем чтобы в итоге представить в распоряжение картодержателя наиболее лучшую по своим условиям карту.



"Миллениалы сейчас имеют возможность выбрать из сотен кредитных карт, которые платят вознаграждения (кешбеки)", - говорит основатель финансового сервиса Growella г-н Дэн Грин (Dan Green). "Но отобрать реально можно несколько карт и это будет зависеть от размере кешбека и от количество бесплатных авиабилетов, которые картодержатель может получить на внутренние или международные авиарейсы."



Growella при разработке своего алгоритма принимал в расчёт средние расходы молодого человека в возрасте от 20 до 30 лет по категориям кешбека, которые доступны с каждой кредитной картой и плюс учитывались любые банковские сборы связанные с оплатой по карте. Также в исследовании учитывался 1-летний период получения такого вознаграждения в виде кешбека, а также период получения вознаграждения и в течение 3-х лет.



И как комментирует г-н Грин: "По кешбеку для каждой кредитной карты, то мы хотели бы спросить:"Сколько могут получить с неё картодержатели?"



И ниже нами были выбраны 10 самых идеальных кредитных карт с лучшим кешбеком:



1. Barclaycard Arrival PlusTM World Elite MasterCard

2. Chase Sapphire Reserve

3. Capital One Venture Rewards

4. American Express Blue Cash Preferred Card

5. Citi ThankYou Premier Card

6. Chase Sapphire Preferred credit card

7. PNC Premier Traveler Visa Signature credit card

8. Discover it Miles card

9. Citi Double cash card

10. Discover it card



Таким образом сервис Growella определил кешбековые вознаграждения для расходов по карте человека в возрасте от 25 и до 34 лет причем сделал это на основании предоставленных данных вышеупомянутых правительственных структур.



В исследовании этого сервиса берутся во внимание бонусные кешбеки , которые возвращаются картодержателяи на их карты при регистрации на сторонних сервисах, начисляются в качестве льгот за поездки на транспорте, которые можно использовать для бесплатного провоза багажа на авиалиниях и при бронировании гостиничных номеров и когда необходимо, то также учитываются ежегоднгые комиссии по этим картам.



Кратко о компании Growella

Growella - представляет собой веб-ресурс для обучения молодых людей финансовой грамотности Используя на своем веб-сайте статьи, видео и интерактивное изложение размещенных материалов о финансовой грамотности, чтобы поделиться своими идеями, сервис Growella помогает своей аудитории получать больше от жизни и это также касается и области денег. У Growella есть штаб-квартира в Цинциннати, (штат Огайо, США), а также являются членом американского сообщества для молодых предпринимателей #StartupCincy.



YouTube YouTube

Перевод срециально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5935674fceec5 Американский онлайн-ресурс по финансовой грамотности Гровелла ( "Growella" ) начал на практике использовать свой разработанный алгоритм для классифицирования кредитных карт по их общей так называемой кешбековой ценности для картодержателей.Какие кредитные карты наиболее интересны для сегодняшних потребителей? Этот вопрос и решил выяснить сервис по финансовой грамотности Growella.com, который уже сейчас может предложить своим пользователям на выбор более 500 разных платежных карт.Для того, чтобы выявить лучшие по ценности для пользования на сегодняший день кредитные карты, сервис Growella разработал свой объективный алгоритм, который основан на оценке вознаграждений предлагаемых за пользование конкретно каждой кредитной картой (имеется ввиду кешбек - у каких карт он самый лучший). Кроме того, алгоритм учитывает схему расходов типичного молодого человека (как сейчас их обычно называют миллениалов) и помимо этого он помогает построить для такого миллениала реалистичный временной план-график пользования каждой предложенной ему кредитной карты.И вот для выбора для пользователя этим сервисом самой лучшей карты из предлагаемых, этот алгоритм берёт в расчёт данные банков-эмитентов предлагаемых кредитных карт, а также использует информацию Бюро переписи населения США и Статистического управления министерства труда Америки. А далее выполняет объективный анализ с тем чтобы в итоге представить в распоряжение картодержателя наиболее лучшую по своим условиям карту."Миллениалы сейчас имеют возможность выбрать из сотен кредитных карт, которые платят вознаграждения (кешбеки)", - говорит основатель финансового сервиса Growella г-н Дэн Грин (Dan Green). "Но отобрать реально можно несколько карт и это будет зависеть от размере кешбека и от количество бесплатных авиабилетов, которые картодержатель может получить на внутренние или международные авиарейсы."Growella при разработке своего алгоритма принимал в расчёт средние расходы молодого человека в возрасте от 20 до 30 лет по категориям кешбека, которые доступны с каждой кредитной картой и плюс учитывались любые банковские сборы связанные с оплатой по карте. Также в исследовании учитывался 1-летний период получения такого вознаграждения в виде кешбека, а также период получения вознаграждения и в течение 3-х лет.И как комментирует г-н Грин: "По кешбеку для каждой кредитной карты, то мы хотели бы спросить:"Сколько могут получить с неё картодержатели?"И ниже нами были выбраны 10 самых идеальных кредитных карт с лучшим кешбеком:1. Barclaycard Arrival PlusTM World Elite MasterCard2. Chase Sapphire Reserve3. Capital One Venture Rewards4. American Express Blue Cash Preferred Card5. Citi ThankYou Premier Card6. Chase Sapphire Preferred credit card7. PNC Premier Traveler Visa Signature credit card8. Discover it Miles card9. Citi Double cash card10. Discover it cardТаким образом сервис Growella определил кешбековые вознаграждения для расходов по карте человека в возрасте от 25 и до 34 лет причем сделал это на основании предоставленных данных вышеупомянутых правительственных структур.В исследовании этого сервиса берутся во внимание бонусные кешбеки , которые возвращаются картодержателяи на их карты при регистрации на сторонних сервисах, начисляются в качестве льгот за поездки на транспорте, которые можно использовать для бесплатного провоза багажа на авиалиниях и при бронировании гостиничных номеров и когда необходимо, то также учитываются ежегоднгые комиссии по этим картам.Growella - представляет собой веб-ресурс для обучения молодых людей финансовой грамотности Используя на своем веб-сайте статьи, видео и интерактивное изложение размещенных материалов о финансовой грамотности, чтобы поделиться своими идеями, сервис Growella помогает своей аудитории получать больше от жизни и это также касается и области денег. У Growella есть штаб-квартира в Цинциннати, (штат Огайо, США), а также являются членом американского сообщества для молодых предпринимателей #StartupCincy.Перевод срециально для mmgp.ru источник

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________