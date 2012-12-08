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<Белое продвижение Вконтакте от Lucky043>

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Старый Сегодня, 18:00
#1
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Инвестирую в: Свой бизнес
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<Белое продвижение Вконтакте от Lucky043>
Приветствую читателей моей темы!

Пара слов о себе: Иван. На форуме mmgp зарегистрировался под ником Lucky043 - 8 декабря 2012 года (более 4-х лет стаж). За это время конечно испробовал множество способов раскрутки сообществ и примерно 2 года назад окончательно пришел к выводу, что чистое белое продвижение это самый лучший выбор.

Пара мудрых советов: 1) Соблюдайте правила вк и все будет хорошо с вашими сообществами;
2) Доверяйте работу проверенным людям.

Три предложения о качестве вступивших: Все очень просто - вступившие идут с рекламы в сообществах. Но отмечу, что при этом участники нецелевые, поэтому тематика вашей группы/паблика им без разницы. Главное - это белый smm и не надо "очковать" за безопасность сообщества (больше участников > больше доверия > выше позиции в поиске > большая вероятность будущих продаж итд.).

1000 вступивших - 1100 рублей
2000 вступивших - 2000 рублей

Срок: 5-7 дней
Оплата: webmomey (BL60, нач. аттестат), yandex (проф. счет), сбербанк, qiwi, tinkoff.
Контакты: skype - luckyboy043 (при желании можем общаться голосом)
личка на mmgp
вконтакте
Последний раз редактировалось Lucky043; Сегодня в 18:10.
Lucky043 вне форума  
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Метки
smm
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