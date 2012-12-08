<Белое продвижение Вконтакте от Lucky043>

Приветствую читателей моей темы!
Пара слов о себе:
Иван. На форуме mmgp зарегистрировался под ником Lucky043 - 8 декабря 2012 года (более 4-х лет стаж). За это время конечно испробовал множество способов раскрутки сообществ и примерно 2 года назад окончательно пришел к выводу, что чистое белое продвижение это самый лучший выбор.
Пара мудрых советов:
1) Соблюдайте правила вк и все будет хорошо с вашими сообществами;
2) Доверяйте работу проверенным людям.
Три предложения о качестве вступивших:
Все очень просто - вступившие идут с рекламы в сообществах. Но отмечу, что при этом участники нецелевые, поэтому тематика вашей группы/паблика им без разницы. Главное - это белый smm и не надо "очковать" за безопасность сообщества (больше участников > больше доверия > выше позиции в поиске > большая вероятность будущих продаж итд.).
1000 вступивших
- 1100 рублей
2000 вступивших
- 2000 рублей
Срок:
5-7 дней
Оплата:
webmomey (BL60, нач. аттестат), yandex (проф. счет), сбербанк, qiwi, tinkoff.
Контакты
: skype - luckyboy043 (при желании можем общаться голосом)
личка на mmgp
вконтакте