Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,555 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

mylittlebusiness.ml - MyLittleBusiness

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:58
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,168
Благодарностей: 108
УГ: 6
КП: 0.049
mylittlebusiness.ml - MyLittleBusiness

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 22.05.2017




Об игре:

данной игре Вы становитесь на место обычного пользователя интернета, который решает немного заработать в сети интернет. Вам предстоит пройти путь от самых истоков, до известной личности в интернете, за уроки которого люди будут готовы платить Вам же.
При регистрации Вам начисляется 1000 р. в игровой валюте, на которые вы уже можете начать покупать игровые модификаторы, которые будут приносить прибыль на Ваш игровой счет.

КАКИЕ ВИДЫ ВАЛЮТ ПРИСУТСТВУЮТ В ИГРЕ:
В игре присутствуют три вида валюты:
Внутриигровая валюта
Деньги в копилке
Баллы
Внутриигровая валюта предназначена для покупки внутри игровых ресурсов, которые будут приносить вам прибыль. В скором времени планируется реализовать систему бустеров, которые будут уникальными модификаторами ресурсов, таких как "x10 прибыли от сайта", "x5 прибыли от рекламы" и тд. Пополняются при помощи реальных денег, либо обменом денег в копилке в соотношении 1 к 100.
Деньги в копилке это бонусный счет, который копится за счет зарабатывания внутриигровой валюты. Предназначен для вывода на реальный кошелек Яндекс.Деньги, WebMoney или Payeer, либо для обмена на внутриигровую валюту. Деньги в копилке в 100 раз превосходят по ценности внутри игровую валюту.
Балы это ресурс, показывающий максимальную сумму возможной выплаты на реальный кошелек из копилки. Накапливаются при пополнении внутриигровой валюты реальными деньгами, либо при помощи реферальной программы.


Автоматическая система накопления внутриигровой валюты без ограничений по срокам!
Хоть раз в час, хоть раз в день, хоть раз в месяц! Внутриигровая валюта никуда не девается и будет храниться на вашем аккаунте до тех пор пока Вы захотите ей воспользоваться!
Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек!

Бонусы:


При регистрации Вам начисляется 1000 руб. в игровой валюте, на которые вы уже можете начать покупать игровые модификаторы, которые будут приносить прибыль на Ваш игровой счет.


Реферальная программа:


В игре реализована 5-уровневая реферальная прорамма: Приглашайте своих друзей в эту игру, и получайте вознаграждения с их пополнений
+ 20% на счет в копилке, плюс 20% на счет в балах от каждого пополнения вашего приглашенного.
+ 10% на счет в балах от пополнения приглашенных 2-го уровня
+ 5% на счет в балах от пополнения приглашенных 3-го уровня
+ 2% на счет в балах от пополнения приглашенных 4-го уровня
+ 1% на счет в балах от пополнения приглашенных 5-го уровня


Платежные системы:


Пополнение: Free-Kassa
Вывод: Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги


Мой вклад:




__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ElarGroup3
Московский CryptoForum Russia 2016 стартует через пять дней
От ElarGroup3 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Платежная система OOOPay будет бесплатно рекламировать интернет-магазины
От azeptik в разделе «Новости платежных систем»
Аватар mysilver
MetaTrader 4 - программа/терминал для трейдинга
От mysilver в разделе «Программное обеспечение»
Аватар silent237
Командная игра
От silent237 в разделе «Покер»
Аватар SwaNn
ограниченные возможности стопа
От SwaNn в разделе «SwaNn»
Аватара нет
Как я могу взять кредит в 21 год,трудовой книжки нет
От Данил Лаптев в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
.     
Пользователей
412,555
Тем
472,749
Сообщений
11,704,306

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube