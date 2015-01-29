mylittlebusiness.ml - MyLittleBusiness

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Старт проекта 22.05.2017
данной игре Вы становитесь на место обычного пользователя интернета, который решает немного заработать в сети интернет. Вам предстоит пройти путь от самых истоков, до известной личности в интернете, за уроки которого люди будут готовы платить Вам же.
При регистрации Вам начисляется 1000 р. в игровой валюте, на которые вы уже можете начать покупать игровые модификаторы, которые будут приносить прибыль на Ваш игровой счет.
КАКИЕ ВИДЫ ВАЛЮТ ПРИСУТСТВУЮТ В ИГРЕ:
В игре присутствуют три вида валюты:
Внутриигровая валюта
Деньги в копилке
Баллы
Внутриигровая валюта предназначена для покупки внутри игровых ресурсов, которые будут приносить вам прибыль. В скором времени планируется реализовать систему бустеров, которые будут уникальными модификаторами ресурсов, таких как "x10 прибыли от сайта", "x5 прибыли от рекламы" и тд. Пополняются при помощи реальных денег, либо обменом денег в копилке в соотношении 1 к 100.
Деньги в копилке это бонусный счет, который копится за счет зарабатывания внутриигровой валюты. Предназначен для вывода на реальный кошелек Яндекс.Деньги, WebMoney или Payeer, либо для обмена на внутриигровую валюту. Деньги в копилке в 100 раз превосходят по ценности внутри игровую валюту.
Балы это ресурс, показывающий максимальную сумму возможной выплаты на реальный кошелек из копилки. Накапливаются при пополнении внутриигровой валюты реальными деньгами, либо при помощи реферальной программы.
Автоматическая система накопления внутриигровой валюты без ограничений по срокам!
Хоть раз в час, хоть раз в день, хоть раз в месяц! Внутриигровая валюта никуда не девается и будет храниться на вашем аккаунте до тех пор пока Вы захотите ей воспользоваться!
Максимально быстрые выплаты денег на Ваш кошелек!
Бонусы:
При регистрации Вам начисляется 1000 руб. в игровой валюте, на которые вы уже можете начать покупать игровые модификаторы, которые будут приносить прибыль на Ваш игровой счет.
Реферальная программа:
В игре реализована 5-уровневая реферальная прорамма: Приглашайте своих друзей в эту игру, и получайте вознаграждения с их пополнений
+ 20% на счет в копилке, плюс 20% на счет в балах от каждого пополнения вашего приглашенного.
+ 10% на счет в балах от пополнения приглашенных 2-го уровня
+ 5% на счет в балах от пополнения приглашенных 3-го уровня
+ 2% на счет в балах от пополнения приглашенных 4-го уровня
+ 1% на счет в балах от пополнения приглашенных 5-го уровня
Платежные системы:
Пополнение: Free-Kassa
Вывод: Payeer, Qiwi, Яндекс Деньги
Мой вклад: