the-dark.cash

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Старт проекта: 04.06.2017
Языки: RU
Описание:
Цитата:
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Тёмная сторона Силы — союзник страстных эмоций, опасений, ненависти, жадности, желания, гнева. Часто это рождает мнение, что Светлая сторона слишком пассивна, поскольку обостряет осторожность, продуманность в действиях, в то время как последователи Тёмной стороны действуют быстро, иногда опрометчиво, отдаваясь эмоциям. Тёмная сторона так же используется в эгоистичных целях для достижения личной выгоды. Многие считают Тёмную сторону более захватывающей, интересной для постижения тайн Силы. Зачастую адепты Тёмной стороны физически мощнее .
Тарифные планы:
110% за 1 день, начисление раз в час по 4.59%, 50 - 1000 RUB
125% за 2 дня, начисление раз в час по 2.61%, 1001 - 2 000 RUB
140% за 3 дня, начисление раз в час по 1.95%, 2001 - 3 000 RUB
155% за 4 дня, начисление раз в час по 1.62%, 3 001 - 15 000 RUB
Подробности и особенности проекта:
-Платежные системы: Рayeer - Яндекс Деньги - QIWI
-Минимальный вклад: 50р.
-Партнерская программа: - 9% - 2% - 1%
-Выплаты: Инстант/QIWI- Ручные
-Скрипт: Самописный
-SSL: Let's Encrypt Authority X3
-DDoS защита от: Да
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