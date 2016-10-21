Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 17:55
#1
Интересующийся
 
Имя: Франческо
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.10.2016
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
the-dark.cash
Я не админ и не владелец данного проекта!

Старт проекта: 04.06.2017

Языки: RU







Описание:

Цитата:
Тёмная сторона Силы — союзник страстных эмоций, опасений, ненависти, жадности, желания, гнева. Часто это рождает мнение, что Светлая сторона слишком пассивна, поскольку обостряет осторожность, продуманность в действиях, в то время как последователи Тёмной стороны действуют быстро, иногда опрометчиво, отдаваясь эмоциям. Тёмная сторона так же используется в эгоистичных целях для достижения личной выгоды. Многие считают Тёмную сторону более захватывающей, интересной для постижения тайн Силы. Зачастую адепты Тёмной стороны физически мощнее .
Тарифные планы:



110% за 1 день, начисление раз в час по 4.59%, 50 - 1000 RUB
125% за 2 дня, начисление раз в час по 2.61%, 1001 - 2 000 RUB
140% за 3 дня, начисление раз в час по 1.95%, 2001 - 3 000 RUB
155% за 4 дня, начисление раз в час по 1.62%, 3 001 - 15 000 RUB

Подробности и особенности проекта:


-Платежные системы: Рayeer - Яндекс Деньги - QIWI

-Минимальный вклад: 50р.

-Партнерская программа: - 9% - 2% - 1%

-Выплаты: Инстант/QIWI- Ручные

-Скрипт: Самописный

-SSL: Let's Encrypt Authority X3

-DDoS защита от: Да

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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Последний раз редактировалось Денис Хорзунов; Сегодня в 18:17.
Денис Хорзунов вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
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