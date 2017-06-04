Bit Tank - bittank.club

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Новый среднепроцентный хайп! Старт 01.06.2017
О проекте:
Цитата:
BitTank.Клуб-это предприятие началось 2 года назад, в 2015 году, и с тех пор стала сильным игроком на помеченные онлайн прибыльный бизнес в интернете, как Биткоин кошелек, монета, обмен, Реклама и многое другое финансируется сильную команду из 200+ основатели объединились вместе, как MATRIXBIT клуб общества
BitTank.Клуб сук до достаточного оборудования, чтобы предложить солидный окупаемости для тех, кто присоединиться.
Инвестиционный план:
Цитата:
0.04% в час (0.96% в день)
0.06% в час (1.44% в день)
0.09% в час (2.16% в день)
Срок действия договора:
Все контракты рассчитаны на один полный календарный год.
Прибыль рассчитывается каждый час и обновляются на Ваш баланс.
Вывод можно делать каждый день.