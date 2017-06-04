Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bit Tank - bittank.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:23
#1
Мастер
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 2,800
Благодарностей: 1,383
УГ: 0
КП: 0.132
Bit Tank - bittank.club
Я не являюсь админом/владельцем проекта
Новый среднепроцентный хайп! Старт 01.06.2017




О проекте:
Цитата:
BitTank.Клуб-это предприятие началось 2 года назад, в 2015 году, и с тех пор стала сильным игроком на помеченные онлайн прибыльный бизнес в интернете, как Биткоин кошелек, монета, обмен, Реклама и многое другое финансируется сильную команду из 200+ основатели объединились вместе, как MATRIXBIT клуб общества

BitTank.Клуб сук до достаточного оборудования, чтобы предложить солидный окупаемости для тех, кто присоединиться.
Инвестиционный план:
Цитата:
0.04% в час (0.96% в день)
0.06% в час (1.44% в день)
0.09% в час (2.16% в день)

Срок действия договора:
Все контракты рассчитаны на один полный календарный год.
Прибыль рассчитывается каждый час и обновляются на Ваш баланс.
Вывод можно делать каждый день.
Реферальная система: 7%-10%-12%
Принимает: Bitcoin; ✔ PerfectMoney; ✔ Payeer; ✔ AdvCash; ✔ OKPay; ✔ Payza; ✔ Scrill; ✔ Ethereum; ✔ Neteller; ✔ Litecoin; ✔ Zcash.


Листинг:

Цитата:
Hash 7fe70b247ea5a5a19066249b6097c00198a82e40c048ffcd2d f4777cf5266410
Time 2017-06-04 05:57:18
Newly generated coins

Sum of outgoing txs 0.03977 BTC
Traded 0.03977 BTC
Fee 0.003986
Confirmations 81
Coin days destroyed 0.04
Included in block 469639
__________________
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Anton88 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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