Криштиану Роналду ради многомиллионных контрактов обрезал фото с логотипом Adidas

Роналду после выигрыша в Лиге Чемпионов ради многомиллионных доходов от Nike обрезал старое фото с эмблемой Адидас
Сразу после победы гранатовых в финале Лиги Чемпионов 2016-17 голеадор команды разместил твит со старой фотографией в микроблогге Твиттер. На фото был молодой Криштиану с эмблемой Nike. Однако подписчики знаменитого футболиста сразу вспомнили это его фото, и в оригинальном необрезанном варианте там был логотип компании Adidas.
Финальный матч завершился победой команды Роналду со счетом 1:4, хотя в первом тайме счет был еще 1:1. Во втором тайме команда из Турина, смогла пропустить аж 3 безответных гола. Криштиану удалось поразить ворота Ювентуса дважды и вписать свое имя в историю как первый футболист забивший голы в 3 финалах Лиги Чемпионов.
Кришти разместил фотографию в микроблоге, где он стоял у сетки футбольных ворот с надписью "Этот мальчик знал" и красным лого "Nike". Между спортсменом и компанией спортивного бренда Nike подписан контракт длинною в жизнь. По данным этого контракта Кришти получает ежегодно 24 миллиона долларов. Некоторые бизнес издания утверждают, что Nike в прошлом году на социальных сетях Кришти заработал около полумиллиарда долларов.
На старом снимке без обрезки видно, что на молодом Роналду одета кофта с брендом компании Adidas. А это прямой конкурент Nike.
Американские новостные издания сообщают, что пока Nike никак не прокомментировала данное событие и вообще не известно является ли это рекламной акцией Nike.
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Специально для mmgp.ru