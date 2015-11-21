Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,550 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Криштиану Роналду ради многомиллионных контрактов обрезал фото с логотипом Adidas

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:22
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 2,117
Благодарностей: 1,284
УГ: 56
КП: 0.691
подарки
Криштиану Роналду ради многомиллионных контрактов обрезал фото с логотипом Adidas


Роналду после выигрыша в Лиге Чемпионов ради многомиллионных доходов от Nike обрезал старое фото с эмблемой Адидас

Сразу после победы гранатовых в финале Лиги Чемпионов 2016-17 голеадор команды разместил твит со старой фотографией в микроблогге Твиттер. На фото был молодой Криштиану с эмблемой Nike. Однако подписчики знаменитого футболиста сразу вспомнили это его фото, и в оригинальном необрезанном варианте там был логотип компании Adidas.

Финальный матч завершился победой команды Роналду со счетом 1:4, хотя в первом тайме счет был еще 1:1. Во втором тайме команда из Турина, смогла пропустить аж 3 безответных гола. Криштиану удалось поразить ворота Ювентуса дважды и вписать свое имя в историю как первый футболист забивший голы в 3 финалах Лиги Чемпионов.

Кришти разместил фотографию в микроблоге, где он стоял у сетки футбольных ворот с надписью "Этот мальчик знал" и красным лого "Nike". Между спортсменом и компанией спортивного бренда Nike подписан контракт длинною в жизнь. По данным этого контракта Кришти получает ежегодно 24 миллиона долларов. Некоторые бизнес издания утверждают, что Nike в прошлом году на социальных сетях Кришти заработал около полумиллиарда долларов.

На старом снимке без обрезки видно, что на молодом Роналду одета кофта с брендом компании Adidas. А это прямой конкурент Nike.

Американские новостные издания сообщают, что пока Nike никак не прокомментировала данное событие и вообще не известно является ли это рекламной акцией Nike.


Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Самый Модный бот по инвестициям! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт
Честный и лучший обмен электронных валют
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
доход, реклама, футбол
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Криштиану Роналду вероятно, уже откупился от тюрьмы за 6 млн Евро OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 10 29.05.2017 22:01
Криштиану Роналду за неуплату налогов грозит тюрьма OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.05.2017 14:59
Криштиану Роналду инвестировал в гостиничный бизнес Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 12 01.08.2016 14:50
Во что инвестирует Криштиану Роналду Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.01.2016 13:44
Криштиану Роналду и самолет за 19 миллионов евро mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 22 21.11.2015 20:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Сатоши Накамото o Bitcoin XT
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Denver10
Картина «Генератор донецкого метрополитена» продана на Sothebys за £7500
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Сбалансированный - bazinga - (Fx-Trend)
От bazinga в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Lux
50% Lux дохода. БО на Grand_Capital, AForex и 24Option
От Lux в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар Infinity-X
Perfect-finance.com-возврат 75% рефских
От Infinity-X в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар assss
Самые богатые и знаменитые российские звезды по версии Forbes
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,550
Тем
472,732
Сообщений
11,703,877

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube