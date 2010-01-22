Ratatara Инвестирую в ICE FX



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 9,643 Благодарностей: 7,089 УГ: 38 Записей в FX-блоге: 1590 Подписок: 12 КП: 0.266 подарки награды

Кто оплатит моду на блокчейн?



Корпоративный мир захватила мода на блокчейн. Несмотря на то, что до реального изменения бизнес-ландшафта, по всей видимости, пока очень далеко, говорят о технологии распределенных реестров не иначе как о новой революции. Основания для этого есть, особенно когда речь идет об инфраструктурных решениях, затрагивающих уже работающие сетевые сообщества. Но есть и серьезные сомнения, особенно в плане скорой замены существующих бизнес-моделей.



Пять из 10 российских и 10 из 20 международных крупнейших финансовых организаций начиная с 2015 г. заявили о начале собственных экспериментов или присоединении к существующим консорциумам. Правда, все чаще можно слышать, что их участники покидают эти дорогостоящие клубы. В конце 2016 г. крупнейший и наиболее известный в финансовом сообществе консорциум R3CEV, куда начиная с 2015 г. вошли 80 участников, покинули Goldman Sachs и Banco Santander, а этой весной о выходе заявил JPMorgan Chase. Уходящие, как правило, не называют причин. Остановиться, не потеряв лица, даже если вы осознали, что для вашего конкретного бизнеса, в вашем конкретном секторе новая технология – это дорогостоящий путь в никуда, очень сложно. Впрочем, массовое разочарование в дорогостоящих проектах в области блокчейна вполне предсказуемо и происходящее сегодня – только начало. Причин тому масса.



Во-первых, для создания бизнес-решений на основе блочных цепей до сих пор не выработано базовой платформы. Условно говоря, чтобы появилась возможность собрать в гараже персональный компьютер, сначала было нужно, чтобы IBM разработала платформу IBM PC Compatible, вложив в нее многие миллионы долларов. В случае с блокчейном все кинулись создавать корпоративные «гаражи» для производства своих «персоналок», хотя самой «платформы» просто не существует. Вероятность достичь в этом успеха у отдельно взятой компании не из IT-сектора стремится к нулю.



Мне возразят, что, когда платформа будет создана, нужно быть готовым к тому, чтобы «заточить» ее под собственные задачи. Ведь «будущее наступит уже завтра». Но, учитывая отсутствие готовой платформы, блокчейн вряд ли сможет стать массовой технологией раньше чем через 10 лет. Именно такая оценка была наиболее популярна среди IT-директоров, обсуждавших эту тему на крупнейшем мировом форуме финансовой индустрии SIBOS, организованном SWIFT в сентябре 2016 г.



Акционерам и менеджменту также стоит честно ответить на вопрос, что они собираются делать с новой технологией, если, паче чаяния, им удастся ее создать или получить из чужих рук. Ответ вроде бы очевиден. Новая платформа, по идее, должна заменить существующие. Какие? Наиболее обсуждаемые бизнес-кейсы – это «знай своего клиента»/идентификация/программы лояльности, платежи и расчеты, операции на внебиржевом рынке, системы голосования. Но в подавляющем большинстве случаев устаревшими придется признать решения, внедренные в последние 3–5 лет, на которые потрачены огромные суммы, под которые выстроены все бизнес-процессы, системы отказоустойчивости и безопасности. Когда вопрос о замене перейдет из гипотетической в практическую плоскость, трезвый анализ даст не только гигантскую стоимость, но и огромные масштабы проектов, в которые должна быть вовлечена вся компания и которые будут диктовать изменение всей бизнес-модели. Все это месяцы, если не годы внедрения и тестирования. И внедрение новой платформы, совершенно точно, будет стоить в разы дороже, чем установка уже апробированных решений.



Кроме того, мало кто задумывается о юридических аспектах внедрения новых решений. Уже есть один очевидный, но не получивший пока ответа вопрос: как отменить операцию в системе, которая по своей сути не предполагает возможности такой отмены. А если эту транзакцию все же нужно отменить? Скажем, по решению суда? По мере появления промышленных платформ и разработок список подобных вопросов будет постоянно расширяться.



Ставит ли это под сомнение саму блокчейн-революцию? Безусловно, нет. Платформы будут созданы. Приложения написаны. Бизнес-процессы изменятся. Исчезнут одни и появятся другие рынки. Вслед за технологиями и бизнес-практикой подтянется и юридическая база.



Что же в таком случае нужно иметь в виду директорам и акционерам компаний с точки зрения практических шагов?



Во-первых, ставить конкретные, достижимые, измеримые цели. Иметь четкий стоп-лосс. До какого этапа вы готовы идти по этому пути и при каких обстоятельствах остановитесь. Во-вторых, не рассчитывать, что реалистично создать платформу «на коленке», обогнав гигантов IT-отрасли, таких как IBM, или отраслевых, как NASDAQ. Правильнее всего рассчитывать на появление готовой платформы, работая над отдельными аспектами внедрения функционального решения в своей четко очерченной области. Готовясь к революции, вкладываться не столько в технологии, сколько в новые отраслевые стандарты и нормативно-правовую базу.



В-третьих, не пытаться собирать прототип, если у вас нет сети корпоративных контрагентов, реально заинтересованных в повышении прозрачности, надежности, устойчивости работы такой сети. Такие компании, как наша, или регулятор, в силу своей инфраструктурной роли имеющие такую сеть, внедрить новую платформу могут достаточно быстро. Между тем многие проекты, о которых было громко объявлено в последние месяцы, такой сети не имеют или пытаются создать ее с нуля. Взять хотя бы Ripple – разработчика протокола для обмена финансовыми сообщениями, на основе которого можно, например, построить инновационную платежную систему. Безусловно, интересная идея, но как внедрять ее, не имея уже работающей сети контрагентов, пока неясно.



В-четвертых, кооперироваться. Это дорогая технология. Именно поэтому так популярна идея консорциумов, один из которых под свои конкретные задачи создает НРД совместно с центральными депозитариями других стран. Однако, в-пятых, весьма недальновидно кооперироваться с теми, кто имеет не сопоставимый с вашим масштаб бизнеса и задач. Можно, конечно, купить билет в тусовку «больших ребят», но повестку в ней вам формировать не дадут, а результатами бесплатно не поделятся. Это огорчает даже крупных игроков, и их выход из того же R3CEV я связываю именно с этим.



Прежде чем принимать решения о масштабе и форме инвестиций в новую технологическую моду акционерам и менеджерам вне зависимости от региона, отрасли и масштаба бизнеса стоит очень четко определить собственные бизнес-цели, оценить, на каком этапе находится новая технология сегодня, сколько стоит реальное лидерство, каким образом новая платформа в приложении к конкретным рынкам сможет заменить работающие сегодня решения, и, главное, как и когда блокчейн-технологии смогут генерировать реальную, а не бумажную прибыль конкретно для вас.



Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.



источник Массовый интерес к новой технологии не означает, что она принесет пользу бизнесу.Корпоративный мир захватила мода на блокчейн. Несмотря на то, что до реального изменения бизнес-ландшафта, по всей видимости, пока очень далеко, говорят о технологии распределенных реестров не иначе как о новой революции. Основания для этого есть, особенно когда речь идет об инфраструктурных решениях, затрагивающих уже работающие сетевые сообщества. Но есть и серьезные сомнения, особенно в плане скорой замены существующих бизнес-моделей.Пять из 10 российских и 10 из 20 международных крупнейших финансовых организаций начиная с 2015 г. заявили о начале собственных экспериментов или присоединении к существующим консорциумам. Правда, все чаще можно слышать, что их участники покидают эти дорогостоящие клубы. В конце 2016 г. крупнейший и наиболее известный в финансовом сообществе консорциум R3CEV, куда начиная с 2015 г. вошли 80 участников, покинули Goldman Sachs и Banco Santander, а этой весной о выходе заявил JPMorgan Chase. Уходящие, как правило, не называют причин. Остановиться, не потеряв лица, даже если вы осознали, что для вашего конкретного бизнеса, в вашем конкретном секторе новая технология – это дорогостоящий путь в никуда, очень сложно. Впрочем, массовое разочарование в дорогостоящих проектах в области блокчейна вполне предсказуемо и происходящее сегодня – только начало. Причин тому масса.Во-первых, для создания бизнес-решений на основе блочных цепей до сих пор не выработано базовой платформы. Условно говоря, чтобы появилась возможность собрать в гараже персональный компьютер, сначала было нужно, чтобы IBM разработала платформу IBM PC Compatible, вложив в нее многие миллионы долларов. В случае с блокчейном все кинулись создавать корпоративные «гаражи» для производства своих «персоналок», хотя самой «платформы» просто не существует. Вероятность достичь в этом успеха у отдельно взятой компании не из IT-сектора стремится к нулю.Мне возразят, что, когда платформа будет создана, нужно быть готовым к тому, чтобы «заточить» ее под собственные задачи. Ведь «будущее наступит уже завтра». Но, учитывая отсутствие готовой платформы, блокчейн вряд ли сможет стать массовой технологией раньше чем через 10 лет. Именно такая оценка была наиболее популярна среди IT-директоров, обсуждавших эту тему на крупнейшем мировом форуме финансовой индустрии SIBOS, организованном SWIFT в сентябре 2016 г.Акционерам и менеджменту также стоит честно ответить на вопрос, что они собираются делать с новой технологией, если, паче чаяния, им удастся ее создать или получить из чужих рук. Ответ вроде бы очевиден. Новая платформа, по идее, должна заменить существующие. Какие? Наиболее обсуждаемые бизнес-кейсы – это «знай своего клиента»/идентификация/программы лояльности, платежи и расчеты, операции на внебиржевом рынке, системы голосования. Но в подавляющем большинстве случаев устаревшими придется признать решения, внедренные в последние 3–5 лет, на которые потрачены огромные суммы, под которые выстроены все бизнес-процессы, системы отказоустойчивости и безопасности. Когда вопрос о замене перейдет из гипотетической в практическую плоскость, трезвый анализ даст не только гигантскую стоимость, но и огромные масштабы проектов, в которые должна быть вовлечена вся компания и которые будут диктовать изменение всей бизнес-модели. Все это месяцы, если не годы внедрения и тестирования. И внедрение новой платформы, совершенно точно, будет стоить в разы дороже, чем установка уже апробированных решений.Кроме того, мало кто задумывается о юридических аспектах внедрения новых решений. Уже есть один очевидный, но не получивший пока ответа вопрос: как отменить операцию в системе, которая по своей сути не предполагает возможности такой отмены. А если эту транзакцию все же нужно отменить? Скажем, по решению суда? По мере появления промышленных платформ и разработок список подобных вопросов будет постоянно расширяться.Ставит ли это под сомнение саму блокчейн-революцию? Безусловно, нет. Платформы будут созданы. Приложения написаны. Бизнес-процессы изменятся. Исчезнут одни и появятся другие рынки. Вслед за технологиями и бизнес-практикой подтянется и юридическая база.Что же в таком случае нужно иметь в виду директорам и акционерам компаний с точки зрения практических шагов?Во-первых, ставить конкретные, достижимые, измеримые цели. Иметь четкий стоп-лосс. До какого этапа вы готовы идти по этому пути и при каких обстоятельствах остановитесь. Во-вторых, не рассчитывать, что реалистично создать платформу «на коленке», обогнав гигантов IT-отрасли, таких как IBM, или отраслевых, как NASDAQ. Правильнее всего рассчитывать на появление готовой платформы, работая над отдельными аспектами внедрения функционального решения в своей четко очерченной области. Готовясь к революции, вкладываться не столько в технологии, сколько в новые отраслевые стандарты и нормативно-правовую базу.В-третьих, не пытаться собирать прототип, если у вас нет сети корпоративных контрагентов, реально заинтересованных в повышении прозрачности, надежности, устойчивости работы такой сети. Такие компании, как наша, или регулятор, в силу своей инфраструктурной роли имеющие такую сеть, внедрить новую платформу могут достаточно быстро. Между тем многие проекты, о которых было громко объявлено в последние месяцы, такой сети не имеют или пытаются создать ее с нуля. Взять хотя бы Ripple – разработчика протокола для обмена финансовыми сообщениями, на основе которого можно, например, построить инновационную платежную систему. Безусловно, интересная идея, но как внедрять ее, не имея уже работающей сети контрагентов, пока неясно.В-четвертых, кооперироваться. Это дорогая технология. Именно поэтому так популярна идея консорциумов, один из которых под свои конкретные задачи создает НРД совместно с центральными депозитариями других стран. Однако, в-пятых, весьма недальновидно кооперироваться с теми, кто имеет не сопоставимый с вашим масштаб бизнеса и задач. Можно, конечно, купить билет в тусовку «больших ребят», но повестку в ней вам формировать не дадут, а результатами бесплатно не поделятся. Это огорчает даже крупных игроков, и их выход из того же R3CEV я связываю именно с этим.Прежде чем принимать решения о масштабе и форме инвестиций в новую технологическую моду акционерам и менеджерам вне зависимости от региона, отрасли и масштаба бизнеса стоит очень четко определить собственные бизнес-цели, оценить, на каком этапе находится новая технология сегодня, сколько стоит реальное лидерство, каким образом новая платформа в приложении к конкретным рынкам сможет заменить работающие сегодня решения, и, главное, как и когда блокчейн-технологии смогут генерировать реальную, а не бумажную прибыль конкретно для вас.Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$

PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!

Трейдеры Инсты, помогите рибейтом!)))| Как я делаю ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА

<<=СДАЮ! __________________