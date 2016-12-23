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Стартап Riversand Technologies привлек $35 млн.

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Стартап Riversand Technologies привлек $35 млн.
Стартап Riversand Technologies, расположенный в Хьюстоне (Техас), который разработал платформу Управления Основными Данными (MDM) и платформу по Управлению Информацией о Продуктах (PIM), привлек $35 млн.

Раунд возглавил Crestline Investors. В результате сделки Уилл Палмер из Crestline присоединится к совету директоров Riversand.

Компания планирует использовать средства для ускорения глобальной экспансии и дальнейшего финансирования своей MDM-платформы.


Компания Riversand, созданная в 2001 году Упеном Варанаси, предоставляет клиентам доступ к платформам управления основными данными (MDM) и управления информацией о продуктах (PIM), которые позволяют глобальным компаниям электронной коммерции, производства, энергетики, здравоохранения и ресторанного бизнеса улучшить клиентский опыт и быстрее продвигать свои товары на рынок.


Главный офис компании находится в Хьюстоне, а представительства расположены в Бангалоре (Индия), Лондоне (Великобритания), Штутгарте (Германия), Швейцарии и Сиднее (Австралия).


Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/river...a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/59354ab5ef369
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Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 16:20.
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