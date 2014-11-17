Kaszek Ventures закрывает третий фонд на отметке $200 миллионов

Kaszek Ventures, базирующаяся в Монтевидео (Уругвай) венчурная компания, закрыла свой третий фонд суммой 200 миллионов долларов. В соответствии с данными заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, инвесторами Kaszek Ventures III выступили 87 компаний.
Под руководством соучредителей и управляющих партнеров Николаса Шекаси и Эрнана Казаха, Kaszek Ventures представляет собой венчурную компанию, которая сотрудничает с латиноамериканскими предпринимателями для создания долгосрочных, высокоэффективных технологических предприятий. Помимо капитала, фирма предоставляет первоклассный опыт и знания в сфере стратегии развития, оперативной работы, а также в создании команды, росте, технологиях, продуктах, сетях и так далее. Команда компания работает вместе с предпринимателями, чтобы помочь им максимально увеличить шансы на успех своих предприятий.
Kaszek Ventures уже инвестировала в такие компании, как Digital House (школа по обучению программированию), Xerpa (облачная оптимизационная платформа), Yop (торговая площадка), DogHero (площадка для поиска надежных присмотрщиков за собаками), Contabilizei (бухгалтерское программное обеспечение), Guichê Virtual (онлайн бронирование билетов), Konfio (кредитная онлайн-платформа), Loggi (сервис доставки), Nubank (финтех-компания), QuintoAndar (площадка по аренде жилья), Dr.Consulta (сеть медицинских центров), Kekanto (городской гид), ComparaOnline (онлайн-площадка финансовых продуктов), MadeiraMadeira (продажа мебели и домашних аксессуаров) и несколько других.
В команде компании работают: Николас Берман (партнер), Сантьяго Фоссати (директор), Энди Янг (вице-президент по продуктам и росту), Томас Мусич (аналитик), Алекс Антон (работающий в фонде предприниматель), Хуан Пинилья (аналитик), Агостина Рицци (оператор), Энжи Удри (менеджер по персоналу), Сол Рей Силва, (офис-менеджер).
Уникальность
Специально для mmgp.ru